Sản lượng cà phê giảm mạnh do nắng hạn

Hiện gần 40.000 ha cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đang bị hạn nặng, nhiều vườn cây bị rệp sáp và các loại nấm gây hại. Vicofa dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2013-2014 tới, sẽ giảm hơn 25%.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cũng cho biết lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam sẽ giảm vào các tháng tới do tồn kho thấp và giao dịch chậm lại. Xuất khẩu cà phê năm tháng đầu năm đạt 697.000 tấn, trị giá gần 1,5 tỉ USD, giảm 23% về khối lượng và 22% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Lượng tồn kho không còn nhiều do nông dân đã bán ra khi giá trên 43 triệu đồng/tấn.

Vicofa đánh giá với tình hình tồn kho thấp nhưng tiêu thụ tăng và thời tiết xấu làm giảm sản lượng ở nhiều nước sẽ làm giá cà phê tăng trở lại vào những tháng tới.

MINH LONG