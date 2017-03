Sản lượng dầu từ Dung Quất năm 2013 tăng ít

Năm 2013 nhà máy này dự kiến đạt sản lượng 5,64 triệu tấn xăng dầu các loại, cung ứng khoảng 30% nhu cầu trong nước. Doanh thu dự kiến là 111.400 tỉ đồng, nộp ngân sách 14.000 tỉ đồng. Hiện Dung Quất tiếp tục được kêu gọi cổ phần hóa nhằm tăng cường nguồn vốn, nâng cao công suất, hướng đến mục tiêu cung ứng 40%-50% nhu cầu trong nước vào năm 2020.

Theo ông Giang, so với sản lượng năm 2012 thì mục tiêu sản lượng năm 2013 tăng thêm rất ít. Nguyên nhân là năm nay nhà thầu Technip sẽ giao lại nhà máy cho Việt Nam quản lý và hết thời hạn bảo hành. Do đó, vấn đề an toàn nhà máy được đặt lên cao nhất, chưa thể tính đến phương án tăng cao sản lượng.

MAI PHƯƠNG