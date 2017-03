Sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục

Tuy vậy, sản lượng dự báo đó sẽ vẫn cao kỷ lục và tăng 2% so với mức đỉnh đạt được hồi năm ngoái.



Sản lượng ngũ cốc của Nga dự kiến đạt khoảng 85 triệu tấn trong năm 2012, thấp hơn nhiều so với năm 2011, do hạn hán ở miền Nam nước này. Trong khi đó, sản lượng lương thực hạt của Ukraine ước giảm từ 57 triệu tấn xuống còn 44-47 triệu tấn.



Tuy nhiên, FAO nhận định cung cầu vẫn cân đối trong năm 2012-2013, nhờ nguồn gạo dự trữ khá dồi dào và dự trữ lúa mỳ đủ dư cho xuất khẩu. Mặc dù vậy, điều này có nghĩa dự trữ ngũ cốc của toàn cầu sau năm 2013 sẽ thấp hơn so với dự tính trước đây.



Sản lượng ngô của Mỹ, nước sản xuất lớn nhất thế giới, dự kiến đạt 350 triệu tấn trong năm nay, giảm 25 triệu tấn so với dự báo đưa ra vào tháng 6, do hạn hán kéo dài trên diện rộng, song vẫn là mức cao nhất từ trước tới nay.



Trong khi đó, sản lượng lúa mỳ toàn cầu có thể giảm 3,2%, xuống 678 triệu tấn, do sản lượng giảm ở Trung Quốc, Australia và Nga. Sản lượng lúa gạo ước đạt 489,1 triệu tấn, mặc dù sản lượng của một số nước, nhất là Ấn Độ, giảm sút.



Liên quan đến vấn đề giá cả, FAO cho biết, giá lương thực toàn cầu tháng 6 đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp, với mức giảm 1,8% so với tháng 5. Chỉ số giá lương thực của FAO trong tháng 6 giảm 4 điểm so với tháng 5, xuống 201 điểm và giảm khoảng 15% so với mức đỉnh của tháng 2/2011.



Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế thế giới và những dự báo về sản lượng đủ cung là những yếu tố sẽ kéo giá lương thực giảm. Tuy nhiên, tình hình thời tiết xấu có thể là yếu tố sẽ kéo giá nhích lên.





