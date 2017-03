Sàn vàng ACB lại sập: Nhiều nhà đầu tư tuyên bố bỏ cuộc

Trong khi những khiếu nại từ vụ sập mạng sàn vàng hôm 20-6 chưa được giải quyết xong thì hôm qua, sàn vàng ACB lại tiếp tục xảy ra sự cố treo mạng. Nhà đầu tư tiếp tục đề nghị, khiếu nại nhưng vẫn không có kết quả, vì cứ theo hợp đồng đã ký mà làm.

Lỗi hệ thống: Lý do muôn đời

Đầu giờ sáng qua, giá vàng mở cửa trên sàn ACB ở mức 19.050.000 đồng/lượng và tiếp tục tăng cao lên tới 19,1 triệu đồng/lượng. Ngay sau đó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt lệnh mua và bán.

Cụ thể, trường hợp của nhà đầu tư Phạm Thị Ngọc Bích, khi thấy giá vàng mở cửa ở mức cao, người này liền đặt lệnh bán với giá 19.019.000 đồng/lượng. Đây là mức giá bán thấp so với sàn, đồng thời là một trong những người đặt lệnh bán sớm nhất (lệnh số 1) nên nhà đầu tư này đinh ninh rằng lệnh sẽ khớp. Nhưng một lúc sau, lệnh bán đó vẫn chưa khớp trong khi có rất nhiều lệnh mua khác trên sàn khớp với mức giá cao hơn.

Ngược lại với trường hợp trên, anh Nguyễn Phi Hùng nhận định giá vàng có thể lên cao nữa nên anh này đã đặt lệnh mua vào và đợi giá vàng tăng sẽ bán ra. Khoảng gần 9 giờ sáng qua, anh Hùng đặt lệnh mua vào 600 lượng vàng với mức giá 18.920.000 đồng/lượng. Nhưng ngay sau đó, anh này nhận thấy giá vàng có chiều hướng giảm nên bắt đầu đặt lệnh hủy. Nhân viên nhập lệnh là Phạm Thị Tuyết Trinh trên sàn ACB Thị Nghè đã xác nhận miệng với anh Hùng là lệnh mua của anh đã được hủy.

Nhưng đến 9 giờ 20, anh Hùng bàng hoàng khi thấy mã tài khoản của mình hiện lên trên bảng điện tử là đã khớp nhưng lại khớp lặt vặt từ 100 đến 200 lượng chứ không phải liền một mạch 600 lượng như anh đã đặt mua ban đầu. Với lệnh hủy không thành công này, anh Hùng đã lỗ tới gần 42 triệu đồng.

Không chỉ anh Hùng mà nhiều nhà đầu tư khác cũng gặp sự cố tương tự, khi mua thì được nhưng bán và hủy không được.

Ngay sau đó, một số nhà đầu tư đã tìm gặp đại diện của ban giám đốc Chi nhánh Thị Nghè để khiếu nại. Từ phòng giải quyết khiếu nại, người ta chỉ nghe thấy những lời trình bày, cũng có to tiếng và sau đó là những lời giải thích. Anh Hùng đi ra khỏi phòng với vẻ mặt thất thần và buồn bã, anh nói: “Người ta giải thích đó là do hệ thống mạng. Hợp đồng thì đã ký rồi, mọi sự cố đều do nhà đầu tư phải chịu. Giờ tôi có muốn kiện cũng thua”.

Còn nhà đầu tư Phạm Thị Ngọc Bích thì mừng vui bởi chi nhánh đã báo lại rằng lệnh của người này đã được khớp nhưng do mạng bị lỗi nên không hiện ra và nhà đầu tư không biết. Cũng là một nguyên nhân lỗi mạng nhưng lại có người được, người mất.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, cũng xác nhận trong phiên giao dịch ngày 27-6, sàn vàng có gặp sự cố nghẽn mạng. Ông Toại lý giải xảy ra việc này là do tại cùng một thời điểm lệnh nhập vào hệ thống nhiều. Sự cố này cũng tương tự như sự cố ngày 20-6 nhưng khác là ACB đã khắc phục được ngay mà không phải chuyển sang sử dụng hệ thống mạng dự phòng.

Chỉ còn biết lẳng lặng rời sàn

Sau sự cố này, anh Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Mỗi lần lỗi mạng như thế, số tiền lỗ đối với những nhà đầu tư nhỏ đã lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí có hàng tỷ đồng. Tôi sẽ từ bỏ không chơi sàn vàng sau ngày hôm nay”.

Anh Hùng cũng cho biết thêm hơn lúc nào hết, sàn vàng cần phải có một tổ chức đứng ra kiểm soát một cách minh bạch. Tổ chức đó sẽ rà soát lại hợp đồng đã ký giữa nhà đầu tư và sàn vàng. Nếu hợp đồng đó có quá nhiều bất cập cho nhà đầu tư thì phải có sự điều chỉnh lại. Mỗi lần máy móc hư, nhà đầu tư không có lỗi vậy mà thiệt hại lại thuộc về họ.

Giải thích về các điều khoản trong hợp đồng ký với nhà đầu tư, ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, cho biết những điều khoản này không phải do ACB tự nghĩ ra. Tất cả là dựa vào hợp đồng mẫu quốc tế mà ngân hàng đã ký với chủ sàn vàng ngoại khi ACB tham gia mua bán vàng trên tài khoản với tư cách nhà đầu tư - ông Hải nói.

Trong những ngày qua, những khúc mắc về sàn vàng của các nhà đầu tư liên tục được nêu ra. Những con số lỗ dù có thống kê nhiều giấy mực nữa cũng không thể kể hết. Tất cả vẫn đang chờ và cần lắm một hành lang pháp lý rõ ràng để biết ai đúng ai sai.