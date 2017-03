Sàn vàng: Chơi ảo, thua thật!

Sôi động về đêm Bảng thông tin sàn giao dịch vàng ACB lúc 22g vẫn liên tục nhảy lệnh. Càng về khuya, lệnh đặt càng cao. Anh Hiếu, nhà quận 10, nét mặt căng thẳng đang theo dõi màn hình trên sàn vàng ACB và trên laptop (theo dõi các sàn vàng khác). Anh cho biết, càng về khuya, giao dịch càng tăng vì đêm tại Việt Nam cũng như của châu Á lại là ban ngày của hai nền kinh tế mạnh nhất thế giới là EU và Mỹ. Những động thái của hai nền kinh tế lớn này luôn tạo ra những biến động lớn về giá vàng, giá USD, chứng khoán và dầu thô. Do vậy, về khuya “sóng” trên sàn nhiều, nhà đầu tư tha hồ lướt. Anh cho biết, sàn vàng thế giới luôn được mở 24/24 giờ, trong khi sàn giao dịch vàng của Việt Nam thường đóng cửa lúc 23g và mở cửa lại lúc 7g30 sáng hôm sau. Anh Hiếu nhận định, sàn vàng là sân chơi dành cho những người đam mê sự căng thẳng. Theo anh, chơi sàn giao dịch vàng căng thẳng hơn rất nhiều so với sàn chứng khoán vì giá vàng tăng, giảm tự do và phụ thuộc nhiều vào giá thế giới, lại không có biên độ tối đa như đối với chứng khoán.