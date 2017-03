Sản xuất gia vị lẩu Thái, bò kho không đảm bảo vệ sinh

kiểm tra Cơ sở sản xuất gia vị Việt Trung Hoa (số 27, ấp Bình Trung, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) do ông Nguyễn Thành Công làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực sản xuất, đóng gói và kho chứa có khoảng 1.000 kg hàng thành phẩm, trong đó có 500 gói gia vị lẩu Thái, nấu bò kho đã quá hạn sử dụng và 40 kg bột để làm gia vị. Tại kho chứa nguyên liệu có sáu can nhựa loại 25 kg/can chứa dầu ăn, 3 kg bột ớt, 50 kg bộ cà ri và ngũ vị hương.

PC49 đã lập biên bản vi phạm hành chính các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, xả nước thải và các chất thải trực tiếp ra môi trường bên ngoài không đúng quy định; đồng thời niêm phong bốn mẫu gồm nguyên liệu và gia vị để làm cơ sở xử lý.

l Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú (TP.HCM) kiểm tra đại lý Ngọc Quang (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) chuyên cung cấp gia cầm do bà Nguyễn Thị Bích Liên làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần hai tấn thịt gà đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một số đã quá thời hạn sử dụng, không có nhãn mác và nguồn gốc. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng trên và tiêu hủy theo quy định.

D.ĐÔNG – D.THANH