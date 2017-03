Sáng 19-6, giá vàng tăng 280.000 đồng/lượng

Đầu giờ sáng nay (19/6) tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,73 – 36,83 triệu đồng/lượng (mua – bán).



Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,7 – 36,85 triệu đồng/lượng (mua – bán).



Như vậy, giá vàng đã tăng lần lượt 250.000 đồng mỗi lượng bán và 280.000 đồng mỗi lượng mua so với chốt phiên hôm qua



Trên thế giới, giá vàng bán ra tiếp tục duy trì mức ở mức 1.279,65 USD/oz, tăng 6,37 USD/oz so với cuối giờ hôm qua.



Như vậy, giá vàng trong vẫn duy trì khoảng cách 4 triệu đồng mỗi lượng so với vàng thế giới (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).





Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh ngay khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm 1% từ ngày hôm nay.

PV