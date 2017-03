Sàng lọc kênh đầu tư

TS TRƯƠNG VĂN PHƯỚC, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia: Tín hiệu tích cực cho chứng khoán đến cuối năm

Lãi suất đồng Việt Nam cao hơn rất nhiều lần so với đôla Mỹ. Dù có biến động về tỉ giá nhưng nhìn chung đồng Việt Nam vẫn ổn định trong cả năm. Thứ hai, lạm phát của chúng ta đang ở mức rất thấp, dự kiến 1%-1,5% cho cả năm. Trong khi tăng trưởng kinh tế đang trên đà phục hồi (6%-6,5%). Thứ ba, kinh tế vĩ mô đã ổn định. Những nhân tố này tạo ra một bức tranh tổng thể tương đối sáng và vững chắc để có thể dự báo về những triển vọng tích cực vào cuối năm, bất kể FED có tăng lãi suất hay không. Còn về quy luật, khi lãi suất tăng thì thị trường chứng khoán đi xuống. Vì dự báo FED tăng lãi suất, chứng khoán Mỹ, châu Âu, Trung Quốc… đều giảm giá rất lớn. Khi FED không tăng lãi suất thì tác động sẽ tích cực hơn. Với Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng có chịu tác động từ Mỹ nhưng nhìn chung giá cổ phiếu bị ảnh hưởng của các yếu tố mang tính nội tại nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng nếu khoanh lại các yếu tố, chỉ bàn riêng lẻ việc FED chưa tăng lãi suất thì đó là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. TS NGUYỄN TRÍ HIẾU, chuyên gia tài chính ngân hàng: Lãi suất ngân hàng hiện đang tăng

Việc Mỹ không tăng lãi suất lúc này đã làm thị trường ngoại hối hạ nhiệt. Tuy nhiên, với áp lực nhập siêu tăng, nợ công lớn và nhu cầu trả các món nợ công từ giờ tới cuối năm phải thanh toán, cùng với đó là hàng loạt nhu cầu thanh toán ngoại tệ khác… nên vấn đề ngoại tệ vẫn gây áp lực từ giờ đến cuối năm mà chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị. Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố sẽ không tăng tỉ giá từ nay đến cuối năm và trong trường hợp có biến động thì sẵn sàng bơm tiền ra để ổn định cung cầu thị trường. Hiện nay ngoại hối của chúng ta đâu đó khoảng 40 tỉ USD. Nhưng nếu tỉ giá biến động mạnh thì chi phí cho ổn định tỉ giá là bao nhiêu cũng cần phải tính toán. Không biết bao nhiêu là đủ nhưng không thể dùng quá 10% trong dự trữ ngoại hối. Trường hợp thị trường nếu biến động mạnh và chi phí ổn định tỉ giá nhiều hơn 10% thì có lẽ chúng ta buộc phải điều chỉnh tỉ giá. Hoặc phải dùng nhiều biện pháp hành chính để ngăn chặn buôn lậu qua các con đường biên giới, cửa khẩu… Và phải có các biện pháp chế tài để ngăn chặn đầu cơ USD tự do. Mọi biện pháp hành chính, tăng cường… nhằm giữ ổn định tỉ giá, còn việc điều chỉnh tỉ giá là biện pháp cuối cùng. Trong bối cảnh này nhà đầu tư muốn giữ USD nhưng Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ giữ ổn định nên chưa hẳn đã có lợi trong ngắn hạn. Vậy với những người có dòng tiền lớn bỏ vào BĐS cũng hợp lý. Còn với những người có số tiền khoảng vài trăm triệu đồng thì nên gửi ngân hàng vì lãi suất hiện đang tăng. TS NGUYỄN NGỌC HUY, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng ĐH Kinh tế-Luật: Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Tính từ đầu năm đến nay chứng khoán đã tăng thêm 20 điểm khi từ 545 điểm lên 566 điểm, tương đương khoảng 4%. Và từ nay đến cuối năm có nhiều cơ sở cho thấy chứng khoán sẽ vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Cụ thể trong tháng 8, chứng khoán giảm từ 617 điểm còn 564 điểm mất 10%, còn trong tháng 9 gần như thị trường không tăng nhưng chững lại có yếu tố tâm lý từ việc chờ đợi FED tăng lãi suất. FED đã tuyên bố tăng lãi suất và đây là tin tốt cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thị trường chứng khoán Mỹ ngay sau tuyên bố của FED thì chứng khoán Mỹ vẫn giảm. Riêng với Việt Nam, yếu tố FED chỉ là một trong nhiều nguyên nhân và nguyên nhân do tâm lý nhiều hơn. Việc sắp tới FED sẽ tăng lãi suất cũng là điều bình thường trong quá trình điều hành chính sách vĩ mô và họ cũng đã tuyên bố trước từ hai năm qua chứ không phải tận bây giờ. Bởi vậy với thị trường trong nước lãi suất tiền gửi vẫn thấp vì thế chứng khoán vẫn là kênh tốt đối với nhà đầu tư.