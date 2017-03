Sắp có làn sóng giảm cước di động

Đề xuất giảm cước của một số mạng di động lớn như Viettel, MobileFone, VinaPhone đang được xem xét. Nếu những đề xuất này được chấp thuận sẽ có một làn sóng giảm cước mới tạo nên nhiều biến động trên thị trường.

Giảm cước vì phí liên thông giảm

Ngay từ trước tết, Viettel và VNPT đã trình phương án giảm cước lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, do cận thời điểm tết nên việc xem xét giảm cước được dời lại và hiện Bộ đang chuẩn bị xem xét đề án giảm cước.

Theo các doanh nghiệp viễn thông, ngoài cạnh tranh, nguyên nhân giảm cước là do cước kết nối giữa các mạng đã được Bộ cho phép giảm từ hơn một tháng trước. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 15-1-2010, cước kết nối cuộc gọi giữa các mạng viễn thông sẽ giảm khoảng 30% so với trước, điều này dẫn đến mức cước giao dịch giữa các mạng sẽ giảm theo. Theo đó, các cuộc gọi từ ba mạng di động đang chiếm thị phần khống chế là Viettel, VinaPhone và MobiFone khi kết nối trực tiếp đến các mạng di động khác sẽ phải trả mức cước 550 đồng/phút, chiều kết nối ngược lại là 500 đồng/phút, giảm khoảng 30% so với mức trước đó là 700 đồng/phút. Giá cước 550 đồng/phút còn được áp với trường hợp mạng viễn thông cố định quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt kết nối trực tiếp với nhau. Chi phí cuộc gọi sẽ do chủ thuê bao mạng quốc tế chi trả.

Theo một số nguồn thông tin, dự kiến thời gian tới Bộ sẽ tổ chức họp với các doanh nghiệp viễn thông để nghe báo cáo về lộ trình giảm cước của từng doanh nghiệp và xem xét phương án đề nghị giảm cước của Viettel và VNPT đã trình từ trước tết âm lịch. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thể nói cước sẽ giảm như thế nào, giảm bao nhiêu. Mặc dù vậy, ngay trước và sau tết, các nhà mạng đã đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn với các hình thức giảm cước trước thời hạn như miễn phí nội mạng, nhân ba tài khoản…

Thị trường cước di động sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới. Ảnh: BÁ HUY

Các mạng giảm chỉ tiêu thuê bao

Mặc dù tình hình cước sẽ giảm, cạnh tranh mạnh nhưng thực tế trước tình hình lượng khách bắt đầu bão hòa, cùng với những quy định mới của Bộ về đăng ký thuê bao đã khiến các mạng khá dè đặt trong việc tuyên bố phát triển lượng thuê bao. Đơn cử như Viettel, mạng này dự kiến số thuê bao mới thu hút được trong năm 2010 thấp hơn nhiều so với năm 2009. Mục tiêu trong năm 2010, Viettel sẽ thu hút thêm khoảng 7 triệu thuê bao thực, trong khi đó trong năm 2009, mạng này phát triển được 42,3 triệu thuê bao mới, gấp 1,5 lần so với năm 2008.

Hai mạng “đại gia” khác cũng đưa ra chỉ tiêu khá khiêm tốn. Bà Nguyễn Thu Hồng, phụ trách truyền thông của VinaPhone, cho biết VinaPhone cũng đặt ra mục tiêu có được khoảng 5 triệu thuê bao mới là các thuê bao thực trong năm 2010. Con số này cũng chỉ bằng khoảng một nửa so với con số thuê bao mà mạng này đạt được trong năm 2009. Cũng theo bà Hồng, dù thuê bao giảm nhưng doanh thu 2010 sẽ cao hơn doanh thu năm trước là 10.000 tỉ đồng, tức đạt 30.000 tỉ đồng.

MobiFone cũng chỉ đặt mục tiêu thu hút được khoảng 5 triệu thuê bao thực trong năm mới.

Riêng Vietnamobile đưa ra chỉ tiêu khá cao là thêm khoảng 5 triệu thuê bao mới trong năm 2010. Mạng Beeline thì khá im hơi lặng tiếng. Sau một thời gian dài rầm rộ từ phát triển hệ thống cho đến kích cầu thuê bao bằng khuyến mãi, mạng này chỉ đánh vào một thị trường duy nhất là bán SIM khuyến mãi, mới đây mạng này mới có động thái là chuẩn bị cho ra mắt gói cước “sát thủ” mang tên Big&Kool, đặc điểm là khách hàng nhận cuộc gọi ngoại mạng sẽ được tiền thưởng là 200 đồng/phút. Mạng di động S-Fone cũng không đưa ra chỉ tiêu lớn ngoài tuyên bố phát triển thêm 1.000 trạm BTS, đại diện mạng này cho biết sẽ đánh mạnh vào thị phần các dịch vụ giá trị gia tăng và Internet di động.

Khó xác định số thuê bao thực Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam đang có 130 triệu thuê bao điện thoại. Trong đó, thuê bao di động chiếm đến 85%. Như vậy, thị trường Việt Nam đang có khoảng 110 triệu thuê bao di động, trong khi đó số dân mới chỉ là 86 triệu người. Hiện vẫn còn có rất nhiều ý kiến khác nhau về số thuê bao thực của các mạng di động theo cách tính mà Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra. Tuy nhiên, theo một số ý kiến khác, số người dùng điện thoại di động của Việt Nam tại thời điểm này dưới 50 triệu. Trong khi đó, số người có khả năng dùng di động của Việt Nam sẽ đạt đến khoảng 75%. Như vậy, sẽ còn khoảng 15-20 triệu người có nhu cầu sử dụng điện thoại di động nữa.

BÁ HUY