Sắp dẹp loạn giải thưởng doanh nghiệp

Ai được tổ chức giải thưởng? Theo dự thảo, có ba cấp tổ chức giải thưởng, bao gồm quy mô cấp bộ, toàn quốc và phạm vi tổ chức có tính chất quốc tế. Thẩm quyền quyết định giải thưởng quy mô toàn quốc do Thủ tướng xem xét, phê chuẩn. Với giải thưởng cấp bộ, bộ trưởng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cơ quan đứng ra tổ chức tôn vinh doanh nghiệp là cơ quan cấp bộ, UBND cấp tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể ở trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các tổ chức do Thủ tướng quyết định thành lập hoặc phê chuẩn điều lệ. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức, đơn vị tổ chức giải thưởng mới được tiến hành tổ chức, tuyên truyền các hoạt động của sự kiện. Các doanh nghiệp tham gia giải thưởng bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng được nhận cúp, giấy chứng nhận giải thưởng, đồng thời được nhận bằng khen về thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực được trao giải. Khi đó, các doanh nghiệp có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng, được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Trích dự thảo Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu