Sắp khai mạc Ngày an toàn thông tin 2012

(PL)- Chi hội An toàn Thông tin phía Nam sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức Ngày an toàn thông tin 2012 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chia sẻ giải pháp công nghệ, bàn luận vấn đề xây dựng nguồn nhân lực và chuẩn hóa quốc tế trong an toàn thông tin.

Lấy chủ đề “Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia”, sự kiện lần này bao gồm các hội thảo đề cập đến sự phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, các giải pháp và ứng dụng mới nhất. Bên cạnh đó còn có các vấn đề quan trọng khác như an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử, trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp… Dự kiến sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 16-11-2012 tại TP.HCM. NHƯ VŨ