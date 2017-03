Sập mạng sàn vàng ACB: Đấu lý không xong!

Chiều qua , ông Lý Xuân Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) đã chính thức gặp các nhà đầu tư để nghe kiến nghị, cũng như đưa ra hướng giải quyết về sự cố sập mạng sàn vàng ACB vào hôm 20-6. Hơn 300 nhà đầu tư tham gia cuộc họp này với không khí vô cùng gay cấn.

Ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 20-6, khi giá vàng lên 19.180.000 đồng/lượng thì toàn bộ hệ thống sàn vàng ACB đã bị kẹt mạng, không thể giao dịch. Nhiều nhà đầu tư bất bình khi đặt lệnh bán mua thì không được.

Tại cuộc họp chiều qua, ông Hải cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố sập mạng sàn vàng là do khối lượng lệnh nhập về cùng lúc quá lớn và có dấu hiệu bị nghẽn mạng. Ông Hải cũng khẳng định là Ngân hàng ACB không hề trục lợi trong sự cố này và trong thời điểm đó, ngân hàng cũng không có giao dịch mua, bán nào.

Ông Hải cho rằng theo hợp đồng ký với nhà đầu tư thì ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý từ sự cố trên. Tuy nhiên, trong sự cố vừa qua, ngân hàng thấy khách hàng thiệt hại lớn nên bước đầu đưa ra hướng khắc phục: Đối với tất cả nhà đầu tư vay tiền trong ba ngày tài khoản có trạng thái dương (từ ngày 21 đến 23-6), ngân hàng sẽ không tính lãi suất. Còn đối với những khách hàng có bằng chứng đã đến ACB bán vàng từ 8 giờ sáng đến 14 giờ ngày 20-6 nhưng không khớp được lệnh do hệ thống ngừng giao dịch thì ACB sẽ đứng ra mua lại toàn bộ lượng vàng này bằng với mức giá giao dịch lúc 14 giờ là 18.830.000 đồng/lượng.

Ngay sau đó, nhiều nhà đầu tư đã không bằng lòng về giải pháp này. Bởi so với mức giá đỉnh điểm (19.180.000 đồng/lượng) mà nhiều nhà đầu tư đặt bán thì họ sẽ lỗ gần 350.000 đồng/lượng.

“Bước chân vào sàn vàng, chúng tôi chấp nhận rủi ro nhưng phải là sự rủi ro trong công bằng và mong các sàn vàng phải có một luật chơi cụ thể” - nhà đầu tư Trần Quang Sáu cho rằng ACB áp giá như vậy là o ép. “Nếu tất cả nhà đầu tư ở đây đặt bán thì số tiền thiệt hại sẽ lên tới hàng trăm tỷ đồng” - anh Lê Phước Hiệp nói thêm.

Nhiều nhà đầu tư đã kiến nghị giải pháp với ngân hàng là hủy bỏ kết quả giao dịch ngày 20-6 và để lại trạng thái tài khoản bắt đầu đặt lệnh bán. Hoặc một số ý kiến cũng nêu ngân hàng tạo lại cơ hội cho nhà đầu tư và không thu tiền lãi suất, đợi khi giá vàng lên lại mức giá trên thì giao dịch lại.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư đã không tin sự cố sập mạng là ngoài tầm kiểm soát như ngân hàng giải thích. Bởi trong thời điểm sập mạng, sàn vàng chỉ không nhận lệnh bán chứ vẫn nhận lệnh mua. Theo chị Kim Liên, do chị có hai tài khoản nên trong khi thấy giá vàng nhảy lên 19.180.000 đồng, chị đã đặt lệnh bán nhưng không khớp được. Sau đó, chị Liên đã lấy tài khoản thứ hai đặt lệnh mua thì lại được.

Việc sàn vàng ACB khẳng định sự cố sập không thuộc về trách nhiệm của ngân hàng, các nhà đầu tư cũng cho rằng hàng ngày, trung bình một nhà đầu tư nhỏ tại sàn đã mất gần năm triệu đồng cho phí đặt lệnh. Như vậy, sàn vàng phải có trách nhiệm mua dịch vụ mạng chứ không thể để sập mạng nhiều lần.

Bác giải pháp của nhà đầu tư

Sau khi lắng nghe những khiếu nại của các nhà đầu tư, ban lãnh đạo Ngân hàng ACB xin hội ý năm phút để trả lời những thắc mắc. Sau đó, ông Lý Xuân Hải phản bác các ý kiến cho cho rằng ngân hàng cố tình gây ra sự cố sập mạng để trục lợi. “Việc chúng tôi đề nghị chọn mức giá trên (18.830.000 đồng/lượng - PV) để mua lại là vì mức giá đó đã cao hơn giá trên thị trường. Nếu các nhà đầu tư thấy không thỏa đáng với hướng giải quyết này thì có thể yêu cầu bất kỳ cơ quan thẩm quyền của nhà nước đến kiểm tra. Nếu các cơ quan trên phát hiện ACB có gian lận thì ngân hàng sẽ trả lại tất cả những gì đã nhận của nhà đầu tư. Về những khách hàng bị ảnh hưởng do ACB công bố số dư tài khoản sai, từ dương sang âm và ngược lại, nếu khách hàng chứng minh được thì ngân hàng sẽ đưa tài khoản khách hàng về trạng thái như trước khi giao dịch” - ông Hải nói.

Cuối buổi họp, ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, khẳng định: “ACB không làm gì mờ ám để hủy hoại thanh danh của mình. Sự cố trên hoàn toàn khách quan. Tuy sự cố sập mạng không phải do ngân hàng nhưng chúng tôi lắng nghe tất cả ý kiến của các nhà đầu tư để có hướng hỗ trợ nếu nhà đầu tư gặp thiệt hại. Trong ngày xảy ra sự cố, chúng tôi phát hiện có năm trường hợp nhà đầu tư bị thiệt hại do nhân viên ngân hàng thông tin chưa đầy đủ hoặc do chúng tôi chuyển hệ thống giao dịch từ hệ thống chính qua hệ thống dự phòng. Những nhà đầu tư này chúng tôi sẽ mời đến làm việc để có hướng đền bù thỏa đáng, còn các nhà đầu tư khác nếu chứng minh mình bị thiệt hại từ sự cố trên thì hãy cung cấp chứng cứ để chúng tôi có hướng xử lý”.

Đến bảy giờ tối cuộc họp chấm dứt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không hài lòng với hướng giải quyết mà phía ngân hàng đưa ra. Nhiều người không giữ được bình tĩnh đã ùa lên bàn chủ tọa để cố trình bày những thiệt hại. Cuối cùng, buổi gặp gỡ giữa hai bên vẫn chưa đi đến kết quả!