Sắp xây khách sạn sáu sao đầu tiên của Việt Nam

Khu khách sạn mới này sẽ được xây dựng ngay tại Bãi Sỏi, khu vực đẹp nhất đảo Hòn Tre, Nha Trang.

Khách sạn có tổng diện tích 25 ha gồm 150 phòng mang tên Vinpearl. Đây sẽ là một khách sạn đẳng cấp quốc tế hạng đặc biệt với những chuẩn mực và sự đồng bộ tối tân. Khách sạn sáu sao Vinpearl này sẽ được xây dựng theo các bungalow (1-2 tầng, độc lập với nhau) do các kiến trúc sư Pháp thực hiện.

Vinpearl cũng vừa chấm dứt thuê thương hiệu Sofitel cho khách sạn Sofitel Vinpearl Resort and Spa. Công tác quản lý điều hành hệ thống khách sạn năm sao này sẽ chuyển giao cho Công ty Quản lý khách sạn Vinpearl (VHMC). Theo đó, khách sạn Sofitel Vinpearl Resort and Spa cũng đổi tên thành Vinpearl Resort and Spa từ ngày 20-12.