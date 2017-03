Sau đấu thầu, giá vàng rớt mạnh

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 32. Khối lượng chào bán không đổi từ phiên thứ 10, tiếp tục ở mức 26.000 lượng vàng. Kết quả cuối cùng cho thấy đã có 8 thành viên trúng thầu, mua tổng cộng 25.900 lượng. Giá trúng cao nhất là 40,10 triệu đồng và thấp nhất là là 40,02 triệu đồng mỗi lượng.



Hàng loạt nhà bán lẻ liên tục "quay lưng" với đấu thầu vàng trong những phiên gần đây. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã gần chục phiên không tham dự, cho biết nhu cầu mua của khách hiện nay không cao đến mức phải mua vàng của Ngân hàng Nhà nước. Tương tự, bà Võ Thị Ngọc Tuyết, đại diện nhà bán lẻ Kim Ngọc Phú từ TP HCM cho hay sau khi chứng kiến diễn biến mua bán yếu ớt của thị trường trong ngày hôm qua, bà quyết định không bay ra Hà Nội tham dự đấu thầu.



"Giới ngân hàng vẫn là khách mua chính của Ngân hàng Nhà nước hiện nay. Sau 30/6, diễn biến giao dịch vàng đấu thầu vẫn còn là một ẩn số", đại diện một doanh nghiệp khác nói.









Ngân hàng Nhà nước đã bán được 31,3 tấn vàng đấu thầu sau 32 phiên. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Tổng cộng, từ ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 32 phiên đấu thầu, với tổng khối lượng trúng thầu là 813.200 lượng (tương đương 31,3 tấn) trên tổng số 900.000 lượng chào thầu.Sau đấu thầu, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống mạnh do ảnh hưởng của diễn biến quốc tế. Các doanh nghiệp đang bán vàng ở 40,06 đến 40,07 triệu đồng, giảm hơn 200.000 đồng so với đầu ngày. Chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước tiếp tục ở 5,1 triệu đồng như hôm qua.Còn trên thị trường quốc tế, giá đang ở 1.378,3 USD, giảm 6,4 USD so với đầu ngày. Giá đang chịu áp lực mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu phiên họp chính sách hai ngày, bắt đầu từ hôm nay. Theo dự kiến, FED sẽ bàn về chính sách nới lỏng kinh tế. Việc FED bơm tiền vốn là nguyên nhân chính thổi giá vàng đi lên trong suốt vài năm qua. Ngược lại, những đồn đoán cho rằng cơ quan này sẽ sớm rút lại chương trình nới lỏng vì kinh tế đang hồi phục, cũng là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm mạnh hơn 300 USD một ounce từ đầu năm đến nay.