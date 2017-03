Sau Euro, ngành hàng điện tử lại lo giảm doanh thu

Theo dienmay.com, doanh số tháng 6 ngành hàng điện tử của DN này tăng gần gấp đôi so với tháng 5. Sức mua chung của thị trường tổng cộng tăng so với tháng trước khoảng 5%-10%. Riêng với laptop, theo thegioididong.com trong tháng 6, sức mua tăng 12% ở tất cả phân khúc giá. Về sản phẩm có sức mua tăng mạnh nhất là các nhãn Asus, Acer, HP, Dell… do giá giảm. Thị trường máy tính bảng có chiều hướng tăng vào khoảng 19%-20%. Việc tăng này chủ yếu là do máy tính bảng iPad 2012 có hàng ở Việt Nam nhiều hơn.

Thế nhưng theo các DN, thị trường tháng 7 sẽ chùn xuống vì kết thúc mùa Euro. Bên cạnh đó tháng

7, 8, 9 cũng rơi vào mùa mua sắm thấp điểm, doanh số sẽ sụt giảm trước khi thị trường mua sắm cuối năm nhộn nhịp trở lại vào tháng 10.

NHƯ VŨ