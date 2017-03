Sáu năm khổ vì kiểm tra hàng may mặc

Các DN bức xúc cho biết quy định này đã “làm khổ” DN suốt sáu năm qua. Đại diện Công ty May Nhà Bè nói: “Thực sự quá khó khăn, phiền hà, tốn rất nhiều chi phí. Từ trước tới nay chúng tôi không có lô hàng nào là không đạt cả, thế mà cứ bị kiểm tra mãi”.

Dẫn chứng cụ thể con số “tiêu tốn”, ông Nguyễn Ngọc Khiêm (Công ty TNHH May Thêu giày An Phước) cho biết tổng chi phí kiểm nghiệm hằng năm lên đến 500-600 triệu đồng. Tương tự, đại diện Công ty Giày Chingluh khẳng định tốn khoảng 50 triệu đồng/tháng cho kiểm nghiệm, chưa kể số vải hao hụt bị cắt đi để làm mẫu thử nghiệm. Thậm chí, đại diện Công ty May Mason cho biết công ty này tốn đến hơn 1 tỉ đồng/năm cho việc kiểm nghiệm trên.

Đại diện Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cũng nhận xét phương pháp kiểm tra đang áp dụng chưa hiệu quả, vừa thừa vừa thiếu. “Thừa là ở khâu nhập khẩu bị kiểm tràn lan, trong khi hàng xách tay, hàng trôi nổi, hàng không rõ nguồn gốc đang tiêu thụ tràn lan trong nội địa thì không bị kiểm gì! Hải quan sân bay tại TP.HCM kiểm 8.000 trường hợp mà chỉ phát hiện có sáu trường hợp. Do vậy cần đánh giá lại thông tư này, xem chi phí toàn xã hội là bao nhiêu, hiệu quả mang lại là bao nhiêu” - vị đại diện này nói.

Tuy nhiên, sau khi nghe rất nhiều góp ý, bà Phạm Thu Giang, Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương), vẫn cho rằng giá của hóa chất nhuộm đảm bảo sức khỏe với hóa chất nhuộm không đảm bảo là vô cùng chênh lệch. Điều này không tránh khỏi chuyện DN được miễn kiểm tra sẽ thay đổi loại hóa chất trong từng mẻ nhuộm để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Vì vậy không có chuyện giảm số lần kiểm tra mà chỉ có thể giảm thủ tục, giảm thời gian kiểm tra.

QUỲNH NHƯ