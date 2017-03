Sầu riêng, thanh long tăng giá nhờ Trung Quốc 'ăn' nhiều

Nguyên do sản lượng sầu riêng trên thị trường giảm trong khi thị trường xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sau tết tăng mạnh trở lại, cộng với nhu cầu sầu riêng trên thị trường nội địa tăng khiến cung không đáp ứng đủ cầu.

Những ngày gần đây, giá thanh long ở Tiền Giang cũng đang tăng mạnh, nhà vườn vùng chuyên canh hứa hẹn bội thu do nhu cầu tiêu thụ Trung Quốc tăng. Thương lái hiện đang thu mua thanh long ruột đỏ với giá khoảng 40.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với tháng trước, còn thanh long ruột trắng có giá khoảng 20.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so tháng 2-2016.

Bên cạnh đó, nhà vườn trồng chuối tại Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch với mức giá bán từ 7.000-8.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 50% so với mức giá năm 2015. Nguyên nhân là do trước đây nhiều hộ chuyển sang trồng cây khác nên sản lượng giảm. Hơn nữa do ảnh hưởng thời tiết thất thường nên nguồn cung từ các nước như Myanmar, Lào, Trung Quốc giảm.

Theo báo cáo đánh giá của Bộ NN&PTNT , trong quý I-2016, những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4-2016, thị trường trái cây “nóng” trở lại với nhiều chủng loại trái cây tăng giá như dưa hấu, sầu riêng, thanh long, bơ... do nhu cầu tăng mạnh từ phía Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực.