Sau tết, giá điện sẽ lại tăng?

Liên quan đến thu nhập bình quân một tháng của cán bộ, nhân viên tại công ty mẹ EVN trong năm 2010 là 13,7 triệu đồng mà kiểm toán vừa công bố, ông Đinh Quang Tri giải thích, tiền lương các đơn vị của EVN được thực hiện theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Kỹ sư, công nhân ngành điện được hưởng một số chế độ riêng biệt so với các ngành nghề khác như phụ cấp an toàn điện, độc hại nặng nhọc, nơi miền núi khó khăn. Ông Tri cho biết quỹ tiền lương kế hoạch năm 2010 đối với HĐQT, tổng giám đốc EVN gồm có bảy người là 3,108 tỉ đồng và được hưởng tiền thưởng an toàn điện năm 2010 theo Quyết định 234 của Thủ tướng. Hiện tại hệ số lương của ông là 8,2, với mức này tổng lương hằng tháng nhận được là khoảng 30 triệu đồng, chưa tính một số khoản tăng ca khác. Theo nguồn tin từ Bộ LĐ-TB&XH, thanh tra bộ này đang tiến hành kiểm tra quy chế thực hiện tiền lương và thu nhập tại khoảng 25 đơn vị của EVN. Dự kiến giữa tháng 1-2012 sẽ kết thúc đợt kiểm tra và có báo cáo chính thức việc thực hiện quy chế lương thưởng tại EVN.