Sau tết, giá rau củ giảm

Rau củ: Kẻ bán nhiều, người mua ít

Năm nay, lượng hàng về các chợ giảm nhưng sức mua vẫn giảm. Ảnh: THANH HẢI

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ lẻ lượng khách thưa thớt, các mặt hàng rau củ có xu hướng giảm giá từ 30% đến 50%.

Tại các chợ đầu mối, sau tết lượng hàng về giảm mạnh, chủ yếu là rau củ quả. Ông Nguyễn Doãn Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết đến ngày 11-2, lượng hàng về chợ vẫn chỉ đạt khoảng 1.100 tấn/đêm, trong khi dịp tết là 2.400 tấn/đêm và vào dịp ngày thường đạt trung bình khoảng 1.700 tấn rau củ quả/đêm. Như vậy, lượng hàng về chợ chỉ đạt khoảng 40% so với dịp tết và đạt khoảng 60% so với ngày thường. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2010 thì lượng hàng về chợ vẫn tăng mạnh.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, kể từ sau tết khá vắng vẻ, sức mua giảm mạnh so với trước tết. Giá nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh, xà lách 1.000 đồng/kg, cải 3.000 đồng/kg (giảm 50% so với trước tết), cà rốt 10.000 đồng/kg (giảm 30%)...

Có một điều nghịch lý là năm nay lượng hàng nhập về tăng nhưng bán ra không cao, sức mua giảm hẳn đã tạo nên mặt bằng chung là giá rẻ, hàng tồn nhiều. Trong khi năm 2010 lượng hàng về hiếm, sức mua mạnh nên giá bị đẩy lên rất cao. Ngày mùng một âm lịch, lượng hàng về chợ chỉ đạt 818 tấn, đến ngày mùng bảy tết tăng lên trên 2.600 tấn. Trong khi cùng kỳ năm 2010, ngày mùng bảy tết, lượng hàng về chợ đạt 1.800 tấn. Lượng hàng về chợ dồi dào cũng giúp giá nhiều mặt hàng ổn định, không thể tăng giá, thậm chí giảm mạnh sau đợt tăng giá từ trước tết.

Lý giải về nguyên nhân giá rau củ quả giảm, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, nhận định cùng kỳ năm ngoái, sau tết, giá thực phẩm, nông sản cao ngất và hút hàng. Điểm khác biệt nhất là năm nay, công nhân các tỉnh về tết nhiều, đợt nghỉ tết dài ngày nên nhiều người đi du lịch nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm giảm mạnh, sức mua giảm dẫn đến giá nhiều mặt hàng giảm mạnh. Nếu sức mua mạnh trở lại thì giá các mặt hàng mới ổn định trở lại.

Theo ông Nguyễn Doãn Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, ngoài những nguyên nhân kể trên, phải kể đến công tác kiểm soát giá, kiểm tra niêm yết bán đúng giá của TP và các sở, ngành thực hiện sát sao, sâu sát trong suốt trước và sau tết nên các chợ đầu mối không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Giá thực phẩm tăng nhẹ

Đến hôm qua (11-2), hầu hết các siêu thị, cửa hàng thực phẩm và chợ lẻ tại TP đã hoạt động bình thường trở lại. Trong khi giá thịt heo tăng nhẹ từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg so với trước tết (57.000-60.000 đồng/kg heo mảnh, thịt heo pha lóc tăng lên 72.000-75.000 đồng/kg). Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng khi các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động trở lại… là nguyên nhân khiến cho thực phẩm tăng nhẹ. Hiện nay lượng thịt gia súc về các chợ đã tăng khoảng 120% so với tuần trước.

Trong khi đó, mặt hàng thủy hải sản biển lại tăng giá khoảng từ 5% đến 10%. Đặc biệt là giá cá thu tăng mạnh từ tết đến nay chưa giảm. Ông Phú lý giải do ngư dân nghỉ tết đến sau ngày mùng bốn tết mới đi đánh bắt nên lượng hàng về chợ còn ít, giá khá cao.

Trong khi đó mặt hàng cá đồng giá khá ổn định, không tăng so với trước tết vì lượng hàng rất dồi dào. Thịt heo tại chợ Bình Điền cũng giữ giá ổn định ở mức 50.000-55.000 đồng/kg heo mảnh. Một đại diện của chợ đầu mối Hóc Môn nhận định sau ngày mùng 10 âm lịch, khi các chợ hoạt động trở lại thì giá các mặt hàng này sẽ ổn định trở lại.

Tiêu điểm Đến ngày 9-2, lượng hàng nhập về các chợ đầu mối đã tăng mạnh. Lượng rau củ quả về chợ Hóc Môn tăng 49,6% (1.366 tấn), chợ Bình Điền tăng 32% (đạt 372 tấn). Nguồn: Sở Công Thương TP.HCM

THANH HẢI - TÚ UYÊN