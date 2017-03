Sau Tết hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng cao

Lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, không có hiện tượng thiếu hàng song giá cả thị trường có tăng.



Giá cả thị trường sau khi chỉ số giá tiêu dùng tính từ 15/12/2010 đến 15/1/2011 tăng 1,74% đã tiếp tục nhích lên và có những biến động trái chiều. Theo đó, một số loại hàng hóa, dịch vụ cơ bản do Nhà nước định giá được giữ ổn định, có loại giảm giá, đồng thời, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc chương trình bình ổn giá thấp hơn giá thị trường từ 5-10%.



Theo khảo sát của Cục quản lý giá, nhu cầu tiêu dùng, lượng cung ứng hàng hóa trên thị trường những ngày đầu năm thấp hơn nhiều so với những ngày trong Tết và chủ yếu chỉ tập trung vào các loại hàng như thịt gia súc, gia cầm, cá, rau, củ quả… Giá cả các mặt hàng này cơ bản đứng ở mức giá ngày 30 Tết.



Tại hệ thống chợ dân sinh ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giá thịt lợn, thịt bò, thịt gà tăng nhẹ khoảng 5% so với giá ngày 30 Tết nhưng ở Bình Định, Tiền Giang, Nghệ An và một số tỉnh khác cơ bản vẫn bình ổn như giá trong Tết.



Giá một số loại cá ở Hà Nội giảm khoảng 5% nhưng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại tăng khoảng 5%. Các loại rau, củ quả ở Hà Nội và nhiều tỉnh vẫn giữ như mức giá trước Tết, riêng Thành phố Hồ Chí Minh nhích nhẹ lên khoảng 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tính từ ngày 15/1/2010 đến 2/2/2011 tăng khoảng 20-25%.



Theo nhận định của Bộ Tài chính, trong công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, hầu hết các bộ, ngành, các địa phương trong cả nước đã xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết thông qua các biện pháp huy động sức mạnh của các thành phần kinh tế.



Công tác hỗ trợ doanh sản xuất kinh doanh cũng được triển khai tích cực. Theo báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Tài chính, tính đến ngày 28/12/2010, có 42 tỉnh, thành phố đã triển khai sớm phương án ứng vốn không lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa bình ổn giá trong dịp Tết với tổng kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng.



Theo tính toán của Bộ Tài chính, nguồn cung hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu của chương trình này chiếm được khoảng 20-30% nhu cầu thị trường và được bán với giá bình ổn đã có tác động giải tỏa kéo mặt bằng giá thị trường chung không tăng quá cao.



Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trương sẽ tiếp tục giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho bốn hộ sản xuất tiêu thụ than lớn (ximăng, giấy, phân bón, điện); ổn định giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt trong thành phố, bằng các phương tiện máy bay, đường sắt...



Đối với mặt hàng xăng dầu, cơ quan này chủ trương tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá với con số cả năm khoảng 3.500 tỷ đồng. Công cụ thứ hai được áp dụng để bình ổn giá mặt hàng này là giảm thuế nhập khẩu, theo đó tổng số tiền giảm thu do giảm thuế theo Thông tư 07/2011 ước tính khoảng 7.500 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý giá cả cũng thực hiện kiểm soát việc đăng ký giá của doanh nghiệp đối với các mặt hàng doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh giá trong dịp Tết, yêu cầu doanh nghiệp giãn thời gian điều chỉnh tăng giá trong dịp Tết.



Bộ Tài chính cũng đã thực hiện các biện pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, lưu thông giảm áp lực tăng giá, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ như hệ thống hải quan tổ chức thông quan hàng hóa kịp thời, hệ thống thuế kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, phí.



Đồng thời, hệ thống hải quan cũng cho phép giãn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi thành phẩm, phân bón và thuốc trừ sâu.



Về thị trường hàng hóa, Bộ Tài chính nhận định điểm đáng chú ý nhất trong xu hướng tiêu dùng năm nay là hàng hóa sản xuất trong nước phục vụ tiêu dùng Tết đã chiếm lĩnh được tới 85-95%. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại có khối lượng hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tới 95% lượng hàng hóa phục vụ Tết và được tiêu thụ mạnh như các loại thực phẩm tươi sống, rau quả, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nguội, bánh kẹo, đồ uống…/.







Theo Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)