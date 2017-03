Sau tết xem xét cho doanh nghiệp bình ổn điều chỉnh giá

Trong khi đó, DN không thể sử dụng công cụ giá để điều tiết thị trường do giá đăng ký với UBND TP.HCM. Đây là ý kiến của nhiều DN tại buổi làm việc sáng 17-12 với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và đại diện Sở Công Thương TP.HCM.

Đa số DN nêu khó khăn do giá bình ổn đăng ký với TP từ tháng 6-2010 và theo quy định, DN phải cam kết giữ giá đến hết tháng 3-2011. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trên thị trường đã tăng mạnh do chi phí đầu vào tăng, nhiều mặt hàng trên thị trường chênh lệch so với giá bình ổn đến hơn 30%.

Cụ thể, hiện nhiều mặt hàng gạo bán với giá bán bình ổn là 8.500 đồng/kg, thấp hơn giá thị trường khoảng 35% nên nhiều DN bán ra với giá rẻ nhưng mua hàng về với giá cao. Trong khi đó, rất khó ngăn tình trạng tiểu thương mua hàng bình ổn ra ngoài bán kiếm lời, đây là áp lực lớn với DN. Vì vậy, các DN đề nghị đến hết tháng 3, TP cho phép DN điều chỉnh giá trong biên độ phù hợp tình hình thị trường tại từng thời điểm.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết ngoài 14 DN nhận vốn hỗ trợ lãi suất của TP cùng hai DN (là Tập đoàn Phú Cường và Công ty Phạm Tôn) tự nguyện tham gia không nhận hỗ trợ vốn, hiện một số DN ngoài TP.HCM đã có kế hoạch tham gia bình ổn trong dịp tết.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chỉ đạo, sau tháng 3-2011, TP cần tạo điều kiện cho DN sự chủ động về giá trong khung đăng ký và tính toán hợp lý điều chỉnh giá cho DN phù hợp tình hình, tạo điều kiện để DN có thể sử dụng công cụ giá cả để điều chỉnh giá thị trường phù hợp, để thực hiện bình ổn hiệu quả.

Thứ trưởng cũng đề nghị một số DN có kế hoạch cụ thể mở rộng tại thị trường phía Bắc và Bộ sẽ hỗ trợ kết nối với các địa phương để mở rộng kênh phân phối của DN tại thị trường phía Bắc.

THANH HẢI