Sáu tháng xuất khẩu 3 triệu tấn gạo

Lũy kế xuất khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 20-6, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn gạo, đạt trị giá trên 1,3 tỉ USD, thấp hơn 400.000 tấn so với lượng gạo xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2012 là 3,4 triệu tấn.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, cho biết tình hình thị trường xuất khẩu gạo vẫn còn nhiều khó khăn do thị trường bị thu hẹp, giá xuất khẩu giảm. Nguyên nhân là do áp lực cạnh tranh từ nhiều nguồn cung gạo ở các nước xuất khẩu hiện rất dồi dào, họ sẵn sàng hạ giá bán để giữ thị trường. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc kể từ tháng 7, tháng 8-2013 tới do nhu cầu nhập khẩu gạo tăng mạnh trở lại từ các thị trường tập trung như Indonesia, Philippines.

QUANG HUY