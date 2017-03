Sau thanh tra, xi măng vẫn khan

Liên bộ Công thương, Xây dựng, Hiệp hội Xi măng Việt Nam vừa kết thúc một tuần kiểm tra thị trường, kênh phân phối xi măng tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi liên bộ kết thúc kiểm tra thì thị trường xi măng vẫn thiếu và giá vẫn còn lơ lửng trên trời.

Bán ít và bán kèm thép, gạch, cát...

Trên thị trường, giá xi măng Sao Mai, Hà Tiên, Holcim đang ở mức giá 78.000-85.000 đồng/bao, xi măng Cẩm Phả, Fico giá 75.000-80.000 đồng/bao. Nghĩa là giá xi măng bán trên thị trường cao từ 20.000 đến 25.000 đồng/bao so với giá lấy tại nhà máy sản xuất.

Trong vai một chủ thầu xây dựng cần xi măng, chúng tôi ghé vào đại lý vật liệu xây dựng Minh Trí, 562 Điện Biên Phủ (Bình Thạnh, TP.HCM). Sau khi nghe chúng tôi yêu cầu cần một lượng xi măng cỡ chừng 5-7 tấn, chủ đại lý cho biết nếu chấp nhận giá cao và lấy dăm ba bao thì bán chứ lấy với số lượng nhiều như thế rất khó vì không có hàng. Ông này cho biết hiện tại trong kho chỉ còn khoảng 20 bao xi măng Holcim, giá là 85.000 đồng/bao nhưng phải để dành cho khách quen mua chung với cát, gạch, thép...

Hiện tượng xi măng được bán lắt nhắt và kèm với các vật liệu khác là tình trạng chung của các đại lý vật liệu trong thời buổi khan hiếm xi măng. Chủ đại lý vật liệu xây dựng Trường Sơn, 18 Thảo Điền (quận 2), khẳng định hơn hai tuần nay đại lý không nhận được một bao xi măng nào. Lý do, nhà máy kêu hết hàng, lại ở trong thời điểm xi măng hút khách.

Anh Thanh Phúc, chủ đại lý vật liệu xây dựng Thanh Phúc trên đường Trần Não (quận 2), kể có những hôm chủ những công trình lớn đổ sàn là anh phải đôn đáo chạy đi gom hàng tại các đại lý khác để đáp ứng. “Vì là khách quen lại lấy thường xuyên cả gạch, cát, đá nên khi họ yêu cầu mà không đáp ứng là họ bỏ, không thèm lấy hàng nữa” - anh Phúc nói.

Anh Phúc cho biết tình trạng khan hiếm đến mức xe của nhà phân phối ăn dầm nằm dề tại nhà máy cả tuần mới lấy được 100 bao. Điều này hoàn toàn trái ngược trước đây, mỗi khi khách hàng cần, chỉ chừng 2-3 giờ là nhà máy cung cấp đủ.

Nhà máy sản xuất cầm chừng vì lỗ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra, cho biết qua một tuần kiểm tra, kết quả không có tình trạng đầu cơ găm hàng. Về phía nhà máy, sản xuất được bao nhiêu thì đưa ra thị trường bây nhiêu chứ không có tình trạng ém hàng trong kho.

Theo ông Ngọc, nguyên nhân khiến cho xi măng khan hàng và tăng giá đột biến như trong thời gian qua là do lượng cầu tăng lên quá mạnh khiến nhà máy sản xuất không kịp. Theo tính toán là lượng cầu trong hai tháng gần đây tăng 30%-40% so với những tháng đầu năm. Một nguyên nhân khiến lượng cầu xi măng tăng cao là do người dân nghe thông tin hết tháng 6 sẽ tăng giá một số mặt hàng, trong đó có vật liệu xây dựng nên người dân tranh thủ đi mua dự trữ.

Tuy nhiên, ông Ngọc cho biết lý do chính khiến thị trường dù thiếu nhưng các nhà máy không dám sản xuất bởi sản xuất càng nhiều càng lỗ do chi phí đầu vào như clinker, phụ gia, bao bì, cước vận chuyển tăng cao. Đặc biệt là clinker nhập khẩu tăng từ 28 USD lên đến 41 USD/tấn và nguồn cung cấp không dồi dào khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Trong khi chi phí đầu vào tăng cao nhưng xi măng không được phép tăng giá dẫn tới các nhà máy phải giảm năng suất để không chịu lỗ lớn” - ông Ngọc nói.

Một lãnh đạo của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 cho biết mặc dù sản lượng và doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm xuống rõ rệt. Trước giai đoạn cổ phần, Hà Tiên 1 phải làm nhiệm vụ bình ổn thị trường dù phải hy sinh lợi nhuận để kềm giá bán. Nhưng hiện nay, khi đã cổ phần, việc Chính phủ chỉ đạo không cho tăng giá trong khi chi phí đầu vào tăng cao chính là khó khăn rất lớn từ công ty. Và chính sự sản xuất cầm chừng của một số nhà máy trong khi lượng cầu tăng đột biến đã gây ra khan hàng và tạo điều kiện cho các đại lý, nhà phân phối đẩy giá bán lên cao.

Sẽ vận chuyển xi măng từ Bắc vào Nam

Để bình ổn thị trường, trong 10 ngày tới sẽ có 30-50 ngàn tấn xi măng được vận chuyển từ Bắc vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Hiện đã có hai tàu chở hàng đang trên đường vào TP.HCM. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu clinker từ các nước ASEAN và các nước ngoài ASEAN từ 10% xuống 0%. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên phương tiện để chở xi măng từ Bắc vào Nam.

Được biết, sáng hôm qua (14-5), tại TP.HCM, UBND TP đã họp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương bàn về việc bình ổn giá vật liệu xây dựng, trong đó xi măng được đặt lên hàng đầu.