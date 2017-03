Sẽ cấm nhập sữa Ensure ghi nhãn 'phân biệt đối xử'

Vị này cho biết loại sữa trên là mặt hàng thực phẩm cần phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, vì vậy đề xuất trên cũng phải được các cơ quan chuyên ngành như Bộ Công Thương, Bộ Y tế tham gia ý kiến, cân nhắc rồi mới quyết định cấm nhập hay không.



Trong năm 2015, một số lô hàng sữa Ensure có ghi “Not to be sold in Vietnam or Mexico” đã được nhập khẩu. Việc này cũng dấy lên dư luận phản ứng vì cách ghi nhãn “phân biệt đối xử”, “kỳ thị” thị trường tiêu thụ, vì sản phẩm này vẫn được bàn báy tại Mỹ. Các lô hàng này sau đó bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy. Đã có ít nhất 42.000 lon sữa nước Ensure này bị tiêu hủy.

Vướng mắc lớn nhất đối với mặt hàng nhập khẩu này là nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm khi sản phẩm lưu thông tại Việt Nam, vì họ đã ghi rõ trên nhãn là “Not to be sold in Vietnam or Mexico”. Do đó, cho dù có được chứng nhận đủ điều kiện chất lượng để nhập khẩu sản phẩm này thì cũng không thể bảo vệ người tiêu dùng khi có các vấn đề phát sinh.

Nguồn tin trên cho biết khi sản phẩm đã được nhập vào, dù có buộc tái xuất thì nguy cơ tuồn sản phẩm ra thị trường cũng rất cao. Nếu buộc tiêu hủy sản phẩm thì cần có căn cứ pháp lý rõ ràng, trong khi đó, câu ghi chú “Not to be sold in Vietnam or Mexico” là không nằm trong quy định làm căn cứ tiêu hủy lô hàng. Nhìn chung, việc chế tài không đủ ngăn cản việc nhập khẩu sản phẩm này. Vì vậy, đề xuất đưa sản phẩm này vào danh mục cấm nhập có mục đích cao nhất là bảo vệ người tiêu dùng trong nước.