Sẽ “cháy” hàng Tết

Người tiêu dùng nên mua hàng Tết ngay từ bây giờ vì dự báo là giá cả càng gần Tết càng căng thẳng.

Theo Tổ điều hành trong nước, thuộc Bộ Công thương, dự báo sức mua trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý sẽ tăng, Hà Nội và TP.HCM tăng, ước khoảng 30%. Hàng hoá phục vụ tết Nguyên đán 2008 chắc chắn sẽ không thiếu. Nhất là thực phẩm, mặc dù nguồn cung trong nước có giảm nhưng bù lại là nguồn hàng số thịt gà ngoại, bò ngoại đã được dự trữ từ ngay tháng 11-2007.

Mặc dù các doanh nghiệp đều sẵn sàng nguồn hàng phục vụ Tết, song theo nhận xét của bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội thì những cơn sốt giá đột biến thường đột ngột xảy ra trong những ngày giáp Tết. Đã có dịp Tết, tại Hà Nội chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngày 30 Tết, giò lụa đã tăng giá hàng chục ngàn đồng/kg do “cháy” hàng. Vì vậy, việc bình ổn giá cả trước và sau Tết là một bài toán khó mà các doanh nghiệp đầu mối cần dự tính kỹ lưỡng.

Các nhà phân phối, siêu thị cũng khẳng định giá thực phẩm và dầu ăn sẽ còn tiếp tục tăng trong dịp trước và sau Tết. Nguyên nhân là do giá nhập khẩu tăng cao, kèm theo việc nguồn hàng trong nước hạn chế.

Liên quan đến mặt hàng thực phẩm, ông Phạm Hoàng Hà, Giám đốc ban dự án và phát triển thị trường (Tập đoàn Phú Thái) cũng khẳng định là giá thực phẩm nói chung sẽ tăng không dưới 15%. Nguồn cung trong nước khan hiếm một phần do bệnh dịch nhưng một phần cũng do thức ăn chăn nuôi quá cao, tăng 40% so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những dịp cuối năm, nếu sốt hàng thì giá sẽ còn tăng cao hơn. Ông Hà cũng nhấn mạnh Tết này cũng có thể là thời điểm người bán hàng có lý do tăng giá, một phần do việc tăng lương tối thiểu.