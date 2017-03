Sẽ chọn thời điểm tăng giá than

Đại diện Tập đoàn Than-Khoáng sản VN Vinacomin cho biết tính chung 10 tháng qua, sản lượng than tiêu thụ ước được 36,5 triệu tấn, đạt 79% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Vinacomin, cho hay với mức giá bán than cho điện hiện nay chỉ bằng 50% giá thành sản xuất và mức tăng giá chỉ đạt 30%/năm. Với mức này, phải mất ba năm nữa mới bằng giá thành sản xuất của năm 2011.

Theo ông Biên, từ năm 2012 ngành than phải chịu thêm phí môi trường 20.000 đồng/tấn, thuế xuất khẩu cũng tăng từ 10% lên 20% so với năm ngoái, thuế tài nguyên cũng tăng lên 7% nữa. Do đó, ngành than đề nghị Chính phủ tăng giá bán than cho sản xuất điện ngày từ năm 2012 để giảm gánh nặng về tài chính cho DN.

“Nếu không điều chỉnh giá bán than thì về lâu dài sẽ tạo áp lực lớn hơn cho việc tăng giá về sau, ảnh hưởng đến đầu vào” - ông Biên nói.

Đại diện Vinacomin đưa ra cảnh báo, từ năm 2012 việc xuất khẩu than sẽ giảm rất mạnh, từ mức 12 triệu tấn năm 2012 xuống còn 5 triệu tấn trong ba năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, việc điều chỉnh giá bán than và điện cần phù hợp với khả năng chịu đựng của nền kinh tế và Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng lựa chọn thời điểm.

“Giá bán than đã được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện theo lộ trình thị trường. Hiện nay vốn đầu tư vào khai thác và sản xuất than phục vụ xuất khẩu khá lớn, do đó điều chỉnh giá than là điều sớm muộn phải làm để tạo vốn tái đầu tư. Bộ Công Thương cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét việc này” - ông Thọ nói.

Đồng tình quan điểm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho rằng việc điều chỉnh giá than phải chọn thời điểm hợp lý và báo cáo Chính phủ trên cơ sở bàn bạc giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Đây là bài toán liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng CPI và tác động nhiều đến kinh tế vĩ mô. Trước mắt, trong lúc chưa tăng giá thì ngành than cần tăng cường công tác quản trị chi phí theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng” - ông Biên nói.

Cũng tại đây, Vinacomin cũng đề nghị Chính phủ giảm thuế xuất khẩu alumin của các dự án bauxite từ 20% xuống 0%. Đồng thời cho phép tính hạch toán chi phí đầu tư xây dựng hai tuyến đường 769, 725 chở alumin của dự án bauxite Tân Rai vào giá thành đầu ra.

TRÀ PHƯƠNG