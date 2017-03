Sẽ có chế tài với chủ đập thủy điện

Đây là mức phạt cao nhất trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện mà Bộ Công Thương vừa xây dựng thành nghị định xử phạt. Theo tờ trình của Bộ Công Thương thì đập thủy điện là công trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống ở vùng hạ du, do đó cần phải có quy định phạt riêng. Thực tế hiện nay, nhiều chủ đập cố tình vi phạm nhưng lại chưa có quy định cụ thể để xử phạt.

Theo dự thảo, chủ đập còn bị phạt đến 150 triệu đồng nếu không có nguồn điện dự phòng đối với các cửa van của đập tràn xả lũ, không thực hiện việc chứng nhận đập thủy điện bảo đảm về chất lượng; phạt đến 100 triệu đồng nếu không khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập khi có đột biến về kết quả đo đạc thấm, chuyển vị của đập; phạt đến 80 triệu đồng nếu vận hành trái quy trình điều tiết nước hồ chứa nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng…

Q.NHƯ