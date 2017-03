Sẽ 'hãm phanh' tín dụng ngoại tệ

Nhu cầu vay vốn ngoại tệ tăng cao khi chênh lệch lãi suất hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà Nhu cầu vay vốn ngoại tệ tăng cao khi chênh lệch lãi suất hấp dẫn.Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay cơ quan này đang theo dõi sát tình trạng tín dụng ngoại tệ tăng nóng trong nhiều tháng qua. Dựa trên số liệu thu thập được từ các ngân hàng thương mại, cơ quan này sẽ sớm có biện pháp hạ nhiệt.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng vốn ngoại tệ các ngân hàng cho vay tính đến đầu tháng 6 tăng 22,21% so với đầu năm, trong khi cho vay VNĐ chỉ tăng 2,72%. Tín dụng ngoại tệ tiếp tục nóng trong tháng 7 này buộc các ngân hàng đẩy mạnh huy động. Đến đầu tháng 6, huy động vốn ngoại tệ tăng 8,89% trong khi huy động tiền đồng chỉ tăng 1,15%.

Nhu cầu vay vốn ngoại tệ tăng cao thời gian qua chủ yếu do lãi suất quá hấp dẫn so với nội tệ. Kỳ vọng tỷ giá ổn định cũng là lý do khiến các doanh nghiệp không quá lo lắng về rủi ro khi vay ngoại tệ rồi bán ra lấy tiền đồng kinh doanh.

Để hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ trên tài khoản, Ngân hàng Nhà nước đã áp trần lãi suất tiền gửi ngoại tệ ở mức 2% (đối với cá nhân) và 0,5% (với tổ chức). Sau thời gian dài nghiêm túc chấp hành, các ngân hàng đang âm thầm đẩy lãi suất huy động ngoại tệ vượt trần, thậm chí sẵn sàng trả tới 4%. Với mặt bằng huy động như vậy, lãi suất cho vay cao nhất cũng không quá 10% một năm, thấp hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất cho vay VNĐ (hiện là 20-22%).

Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước thừa nhận không dễ giải quyết bài toán tín dụng ngoại tệ tăng nóng bằng công cụ lãi suất hay tỷ giá. Bởi lãi suất huy động đang bị khống chế, khó lòng có thể đẩy lãi suất cho vay lên cao. Trong khi đó, ổn định tỷ giá để kiềm chế lạm phát đang là mục tiêu vĩ mô quan trọng.

“Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm có giải pháp cho vấn đề này”, nguồn tin này nói.

Việc các ngân hàng chạy đua gom đôla hiện nay được lý giải nhằm đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này tạo cung cầu ảo trên thị trường. Hiện tại, doanh nghiệp vay USD, bán ra lấy tiền đồng kinh doanh, khiến nguồn cung ngoại tệ trên thị trường dồi dào, tỷ giá có xu hướng giảm. Nhưng khi các hợp đồng vay đáo hạn, doanh nghiệp lại phải mua đôla trả nợ cho ngân hàng, khi đó cầu tăng mạnh gây áp lực tỷ giá leo cao.

Nhiều tuần qua, Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.608 đồng. Tuy nhiên, mức giá này được cho là cao hơn so với thực tế thị trường hiện nay bởi nguồn cung đôla đang dồi dào.

Theo Song Linh (VNE)