Sẽ huy động 300-500 tấn vàng trong dân

Trong một ngày vàng tụt giá cả triệu đồng/lượng Hôm qua (23-8), giá vàng trong nước được một ngày nhấp nhổm chưa từng thấy. Khi giá vàng thế giới vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce thì vàng trong nước dễ dàng đạt đỉnh mới 49 triệu đồng/lượng chỉ trong buổi sáng. Không dừng lại ở đó, giá vàng SJC tự do trong nước có lúc đã tăng lên gần 49,4 triệu đồng/lượng giá bán ra và mua vào là khoảng 49,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với ngày hôm trước, giá vàng trong nước đã tăng trên 1 triệu đồng/lượng và cũng cao hơn thế giới 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều giá vàng thế giới lao dốc liên tục. Tính đến 16 giờ 30, vàng SJC mua vào giá 48,2 triệu đồng/lượng, bán ra giá 48,55 triệu đồng/lượng. So với buổi sáng lúc chạm đỉnh, giá vàng trong nước đã bốc hơi cả triệu đồng/lượng trong cùng một ngày. YÊN TRANG Sẽ quản lý chặt thị trường vàng Về định hướng sửa Nghị định 174/1999, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay NHNN sẽ tham gia trực tiếp quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu. Cụ thể, sản xuất vàng miếng sẽ do NHNN cấp phép (rất hạn chế); việc lưu thông vàng miếng chỉ cho phép một số DN và tổ chức tín dụng có kinh nghiệm; việc xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu do NHNN trực tiếp tổ chức hoặc cấp phép.