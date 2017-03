Sẽ không còn loại thuốc lá “nhẹ”, “dịu êm”

Thuốc lá sẽ không có loại “low tar” (ít hắc ín), “light” (nhẹ), “ultra-light” (siêu nhẹ), “mild” (dịu êm) hay các từ khác có thể khiến người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm thuốc lá đó ít ảnh hưởng, ít hại tới sức khỏe.

Quy định này dự kiến áp dụng từ ngày 1-5-2013, khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực.

Cũng theo dự thảo, mỗi nhãn thuốc lá đều phải in đủ sáu mẫu hình cảnh báo sức khỏe. Các mẫu cảnh báo sức khỏe được in chia đều theo số lượng sản xuất của mỗi dòng sản phẩm thuốc lá trong thời gian hai năm. Thông tư này đưa ra mẫu in cảnh báo ở mặt trước, sau, hai mặt hông của gói thuốc lá. Diện tích in cảnh báo (cả hình và chữ) ít nhất bằng 50% diện tích của mỗi mặt, in từ bốn màu trở lên.

Q.NHƯ