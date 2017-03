Sẽ kiểm điểm về Đảng đối với chủ tịch EVN

Tại buổi họp báo định kỳ tháng 1 của Bộ Công Thương vào chiều 6-2, hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến ngành công thương như việc miễn nhiệm ông Đào Văn Hưng, giá gas tăng chóng mặt và việc quản lý chất lượng xăng dầu… đã được giới báo chí đem ra chất vấn.

Miễn nhiệm vì quản lý kém

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải cho biết ngày 3-2, Thủ tướng đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đối với ông Đào Văn Hưng từ ngày 1-2-2012 và ông này sẽ về nhận công tác tại Bộ Công Thương. “Bộ Công Thương đang cân nhắc thu xếp vị trí công tác cho ông Hưng. Việc chọn người kế vị chủ tịch EVN cũng đang được tính toán. Trong đó, ông Phạm Lê Thanh là một trường hợp đang trong quá trình xem xét” - Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải nói.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 1 của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết một trong những nguyên nhân Thủ tướng miễn nhiệm ông Hưng là do để xảy ra thua lỗ tại Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom). Trách nhiệm cụ thể của ông Đào Văn Hưng và các cá nhân có liên quan sẽ được làm rõ, thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Chính phủ.

Năm 2011, EVN lỗ hơn 3.500 tỉ đồng khiến chủ tịch EVN Đào Văn Hưng bị miễn nhiệm. Ảnh: CTV

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải, trước mắt, Ban cán sự Đảng EVN đang thực hiện kiểm điểm đối với ông Hưng và trách nhiệm của từng cá nhân, sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm tại Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Trong thời gian ông Hưng làm chủ tịch Hội đồng thành viên, EVN liên tục không hoàn thành các mục tiêu phát triển nguồn điện cũng như đảm bảo đủ điện cho tiêu dùng và sản xuất. Trong năm 2011, EVN đã liên tục đòi tăng giá điện và giá điện đã điều chỉnh tới hai lần. Ngoài ra, EVN đã có những đầu tư ngoài ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, viễn thông. Tính đến hết 31-12-2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của EVN lên tới gần 50.000 tỉ đồng, tuy nhiên tổng lợi nhuận thu về chỉ đạt hơn 1%. Năm 2011, EVN lỗ hơn 3.500 tỉ đồng.

giá điện được điều chỉnh trên giá nguyên liệu

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (ERAV) Đinh Thế Phúc khẳng định: Năm nay, nếu giá bán than điều chỉnh theo thị trường thì giá điện cũng sẽ điều chỉnh theo vì giá nguyên nhiên liệu đầu vào là một trong ba yếu tố để điều chỉnh giá điện. Theo ông Phúc, Bộ Tài chính thông báo sẽ đưa giá than theo giá thị trường từ năm 2012 nhưng đến ngày 6-2, ERAV vẫn chưa nhận được văn bản chính thức của Bộ Tài chính về lộ trình cụ thể tăng giá than.

Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải khẳng định điện là mặt hàng xương sống của nền kinh tế-xã hội nên dù có điều chỉnh theo thị trường cũng phải theo lộ trình từng bước để không gây ảnh hưởng đột ngột.

Hoàn tất kết quả thanh tra tiền lương tại EVN

Liên quan đến vấn đề thanh tra lương và thu nhập tại EVN, ông Vũ Văn Cường, Chánh văn phòng Bộ Công Thương, cho biết Bộ LĐ-TB&XH đã có kết quả thanh tra nhưng phía Bộ Công Thương chưa biết kết quả cụ thể. Trong chiều 8-2, hai bộ trưởng sẽ có cuộc họp về việc này, sau đó Bộ Công Thương sẽ công bố chính thức.

Trước đó, ngày 19-1, một lãnh đạo của Bộ LĐ-TB&XH cho hay lương của nhân viên EVN cao vì phần lớn họ có chuyên môn cao, hơn 40% có trình độ ĐH trở lên. Hiện toàn tập đoàn có hơn 100.000 lao động, do đặc thù ngành điện nằm trải dài tại tất cả khu vực trên cả nước nên trong tiền lương sẽ gồm rất nhiều các khoản phụ như phụ cấp, tiền an toàn, hạch toán ngành… chiếm khoảng 25% tổng thu nhập.

Đặt trọng tâm giám sát chất lượng xăng dầu

Trước tình trạng giá gas tăng cao đột biến trong tháng đầu năm, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho rằng gas là mặt hàng thuộc nhóm hàng thiết yếu cần bình ổn nhưng giá gas thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, ngành công thương chỉ kiểm soát thị trường có bán đúng giá niêm yết hay không mà thôi. Nếu có việc tăng giá quá mức quy định thì ngành công thương sẽ phối hợp xử lý. Doanh nghiệp muốn tăng hay giảm giá phải đăng ký thông qua Cục Quản lý Giá và Sở Tài chính các tỉnh.

Liên quan đến thông tin về xăng dầu kém chất lượng và hành vi rút ruột xăng dầu tại một số địa phương phía Nam, ông Võ Văn Quyền cho hay: “Bảo đảm quản lý chất lượng xăng dầu là trách nhiệm của Bộ Công Thương, đích thân bộ trưởng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, thậm chí phải xử lý hình sự”.

Trước một số câu hỏi cho rằng chỉ khi báo chí đưa thông tin thì Bộ Công Thương mới vào cuộc chỉ đạo, xử lý, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước phân trần: Thực tế các cơ quan nhà nước vẫn liên tục kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt 2012 là năm trọng tâm giám sát chất lượng xăng dầu.

Riêng về giá xăng dầu, ông Võ Văn Quyền cho biết giá xăng dầu tăng hay giảm phải cân nhắc và căn cứ vào quỹ bình ổn giá. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo giá thế giới, theo Nghị định 84, bình quân giá cơ sở 30 ngày. Thời gian qua, giá thế giới biến động rất thất thường, hiện chưa có chiều hướng giảm.

TRÀ PHƯƠNG