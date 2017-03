Sẽ ký lại Hiệp định vận tải hàng không Việt – Mỹ

Chính phủ cuối tuần trước đã đồng ý nội dung đề xuất sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam – Mỹ và giao Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thực hiện ký trong thời gian tới.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, căn cứ vào biên bản ký tắt Hiệp định cho phép 2 nước mở đường bay trực tiếp được ký vào cuối tháng 10/2008, hiệp định ký lại lần này sẽ có hiệu lực đến ngày 31/3/2012 và có thể kéo dài dựa trên thỏa thuận bằng văn bản của các bên.

So với bản Hiệp định ký kết hồi tháng 12/2003, Hiệp định sửa đổi sẽ dỡ bỏ rào cản về vận tải hàng hóa giữa 2 quốc gia Việt Nam và Mỹ. Theo đó, đối với vận tải khách, mỗi bên có quyền chỉ định 3 hãng khai thác. Các hãng hàng không của Mỹ không được chuyên chở nội địa giữa Việt Nam và Đài Loan, Nhật Bản. Ngược lại, hãng hàng không Việt Nam không được chuyên chở nội địa giữa Mỹ và Nhật Bản.

Sau khi Hiệp định đầu tiên giữa hai nước được ký năm 2003, đã có 2 hãng hàng không chở khách của Mỹ mở đường bay tới Việt Nam trong khi thời hạn mở đường bay tới Mỹ của Vietnam Airlines đã bị lùi lại không dưới 3 lần do chưa hội đủ các yếu tố cần thiết về giám sát an ninh, an toàn bay.