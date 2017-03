Sẽ lập hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia

Ngân hàng muốn hưởng đãi ngộ riêng

Dự án Luật Ngân hàng Nhà nước lấy lý do là cán bộ ngành này tạo thu nhập cho ngân sách nên đề nghị được hưởng ưu đãi... Quy định này bị các đại biểu phản đối, đòi bỏ. Ông Trần Thế Vượng hỏi: “Quân đội phải đổ xương máu, công an thức cho dân ngủ, giáo viên trồng người..., ai cũng có lý do, cả làng đòi tăng lương hết à?”.