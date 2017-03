Sẽ lập trung tâm du khách nói tiếng Nhật ở Hội An

thành lập trung tâm du khách sử dụng ngôn ngữ Nhật Bản; đào tạo đội ngũ nhân lực rộng rãi hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ Nhật; xây dựng các sản phẩm du lịch riêng biệt cho du khách Nhật… nhiều đại biểu đã đề xuất tại hội thảo Giải pháp thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Hội An sáng 20-8. Hội thảo do UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) tổ chức.

Hội An và Nhật Bản có mối quan hệ gắn bó lâu đời từ thế kỷ XVI-XVII trong giao lưu về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng… Tuy nhiên, du khách Nhật đến với phố cổ so với các nước khác còn ít. Hiện tại khách đến với Hội An nhiều nhất vẫn là Pháp (66.500 khách/năm); Úc (63.400 khách/năm); Đức (39.000 khách/năm); Anh (34.400 khách/năm) và Mỹ (31.700 khách/năm). Du khách Nhật chỉ đứng hàng thứ sáu với 15.200 khách/năm, lượng khách này chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

LÊ PHI