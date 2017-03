Sẽ nới khung thuế xuất khẩu nhiều mặt hàng

Nâng trần để dễ điều tiết Theo dự thảo, quặng sẽ có khung mới là 5%-40%. Tương tự, than xuất khẩu sẽ có mức trần thuế xuất khẩu là 45% thay vì 20% như hiện nay, thậm chí mức sàn hiện nay của than xuất khẩu là 1% cũng được nâng thành 5%. Ngoài ra, dự thảo này cũng nâng khung thuế xuất khẩu dầu thô thành 5%-50%, thay cho mức hiện nay là 2%-20%. Một số mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu cũng được tăng mức trần nhưng tăng nhẹ, như dừa và hạt điều hiện là 0%-4% tăng thành 0%-10%, chè (trà) từ 0%-3% lên 0%-5%, ngô (bắp) từ 0%-3% lên 0%-10%. Bộ Tài chính cho rằng các mặt hàng này có thế mạnh xuất khẩu, tuy nhiên để điều hành linh hoạt trong trường hợp khan hiếm nguồn nguyên liệu trong nước do mất mùa, thiên tai, bão lụt... Ngoài ra, cát và đá có khung thuế suất hiện hành là 0%-20% cũng được tăng thành 5%-30% nhằm đảm bảo nhu cầu xây dựng cơ bản trong nước, hạn chế ô nhiễm môi trường.