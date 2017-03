Sẽ rót ồ ạt ngoại tệ cho ngân hàng

Chủ trì cuộc họp báo chiều qua (26-6), Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu khẳng định thời gian tới NHNN sẽ tăng cường bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại. Chắc chắn sẽ không còn chuyện giá USD bán theo giá thị trường tự do. Nếu ngân hàng nào bán USD vượt tỷ giá quy định thì sẽ phạt tiền, còn nặng sẽ rút giấy phép.

Nâng biên độ giá USD lên ±2%

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, NHNN sẽ trực tiếp can thiệp vào thị trường ngoại hối theo hướng mở rộng biên độ giao dịch của các ngân hàng. Tức là NHNN buộc tất cả ngân hàng phải bán theo đúng tỷ giá và biên độ cho phép. Căn cứ trên quan hệ cung cầu, NHNN sẽ tăng cường bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của các ngân hàng cũng như phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cũng theo ông Giàu, tỷ giá sẽ được điều hành theo hướng bám sát thị trường, phù hợp với các nhà xuất nhập khẩu. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về ngoại tệ của nền kinh tế, khắc phục hiện tượng đầu cơ và tình trạng găm giữ USD, bắt đầu từ hôm nay, tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay của đồng Việt Nam với các ngoại tệ. Với nguyên tắc đồng USD không được vượt quá biên độ ±2% so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho ngày giao dịch do NHNN thông báo. Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán cũng do tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định.

Song song với việc điều chỉnh biên độ tỷ giá, về điều hành lãi suất, từ ngày 1-7, NHNN công bố vẫn giữ mức lãi suất cơ bản là 14%/năm, cũng như các mức lãi suất tái cấp vốn khác. NHNN tiếp tục điều hành lãi suất theo hướng ổn định. Ông Giàu phân tích, trong những tháng cuối năm 2008, kinh tế vĩ mô sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, lạm phát được kiểm soát và giảm dần, khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại được đảm bảo. Với mặt bằng lãi suất thị trường ở mức 14% giúp hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, khi lạm phát xuống thấp sẽ điều chỉnh lại lãi suất cơ bản. Bên cạnh đó, NHNN cũng điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu đối với tiền đồng từ 7,8% lên 13%.

Áp dụng một giá

Về việc thời gian qua có một số tổ chức tín dụng bán USD vượt tỷ giá do NHNN công bố, ông Giàu cũng thừa nhận là có. Tuy nhiên, chắc chắn việc nới rộng biên độ lên ±2% sẽ chấm dứt được tình trạng này. Kể cả việc thu phí đối với hoạt động cho vay sẽ được chấn chỉnh ngay. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối không được thực hiện giao dịch mua bán giữa đồng Việt Nam với USD thông qua ngoại tệ khác. NHNN sẽ làm mạnh tay hơn nếu phát hiện ngân hàng nào vi phạm. Tùy từng mức độ là phạt bằng tiền, phạt nhân sự, thậm chí sẽ thu hồi một số giấy phép con.

NHNN cho rằng để thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, tùy theo quan hệ cung-cầu để ấn định mức mua bán thích hợp, mở biên độ tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng linh hoạt hơn. Tinh thần là tất cả tổ chức tín dụng áp dụng một giá, còn một bộ phận thị trường tự do nhỏ thì tới đây sẽ có cơ chế quản lý chặt chẽ. Nếu các bàn thu đổi ngoại tệ vi phạm thì sẽ rút giấy phép ngay. Theo ông Giàu, việc giám sát, kiểm tra các bàn thu đổi ngoại tệ là không khó khăn, NHNN đủ sức quán xuyến được việc kiểm soát hoạt động của các bàn này.