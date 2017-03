Sẽ sửa đổi quy định kinh doanh xăng, dầu

Chưa có quyết định việc EVN xin trích thưởng hơn 1.000 tỷ đồng Về việc Tập đoàn Điện lực EVN đem hơn 1.000 tỷ đồng chênh lệch (tương đương ba tháng thu nhập của hơn tám vạn lao động) đưa vào quỹ khen thưởng, Thứ trưởng Hà cho biết đấy là đề nghị của EVN và Bộ Tài chính chưa có câu trả lời cuối cùng. Ông Hà không giải thích gì về thông tin Bộ Tài chính đã đồng ý để EVN trích hai tháng thu nhập (tương đương gần 700 tỷ đồng) nhưng lại xác nhận chủ trương của lãnh đạo Bộ Tài chính là số tiền chênh lệch tăng từ giá bán điện phải để đầu tư cho ngành điện. Bên lề phiên họp Quốc hội sáng qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho biết Ủy ban sẽ giám sát hoạt động của EVN. Việc giám sát sẽ tập trung vào các dự án của ngành điện, từ khâu quy hoạch đến tổ chức thực hiện. “Ủy ban muốn biết tại sao những năm vừa qua, điện thiếu hụt, liên tục phải cắt giảm điện cho sản xuất, đời sống. Chúng tôi băn khoăn là điện thiếu do nước về các hồ thủy điện ít đã đành nhưng rồi nước về nhiều vẫn thiếu!”. Nhận xét về việc EVN xin được trích hơn 1.000 tỷ đồng từ lãi kinh doanh năm 2008 để thưởng và bổ sung quỹ phúc lợi, ông Hiền cho rằng đề xuất đưa ra vào lúc chính EVN đang đề nghị tăng giá điện tất gây phản cảm cho người tiêu dùng. Ông nói: “Tôi cho là EVN nên tập trung nhiều hơn cho đầu tư nguồn. Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên là cần nhưng phải trên mặt bằng chung của các ngành kinh tế khác”. Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà cũng thông báo hiện nay, giá bán than cho bốn “hộ” lớn là điện, phân bón, giấy, xi măng đang thấp hơn giá thành và chỉ bằng 21%-40% giá xuất khẩu. Sắp tới sẽ cho phép tăng giá than với phân bón, giấy và xi măng theo hướng tiệm cận hoặc ngang với giá thành. Riêng với điện, theo ông Hà, tạm thời sẽ ổn định giá bán than cho đến khi điều chỉnh giá điện. N.NHÂN - P.MAI