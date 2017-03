Sẽ tạm ngưng giấy phép xuất khẩu

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương, sau 700 lượt kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất thủy sản, đa số các doanh nghiệp đều đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn ngành và quy định của các thị trường nhập khẩu có thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, còn nhiều lô hàng thủy sản Việt Nam bị cảnh báo do vi phạm các quy định của thị trường nhập khẩu như không ghi rõ thông tin sử dụng hóa chất, phụ gia tăng trọng trên nhãn sản phẩm..., gây khó khăn cho việc xuất khẩu thủy sản. Nhất là một số doanh nghiệp chế biến thủy sản bơm chích tạp chất vào sản phẩm.

Để nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản, Thứ trưởng Lương Lê Phương cho biết thời gian tới cần có chế độ thưởng phạt phân minh đối với những doanh nghiệp chế biến thực hiện tốt và chưa tốt chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu đơn vị nào liên tục vi phạm những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản sẽ bị rút giấy phép tạm ngưng xuất khẩu.