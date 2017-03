Sẽ thanh tra DN nghi chuyển giá

Tại Hội thảo Quản lý hoạt động chuyển giá: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng để xác minh được doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có chuyển giá hay không tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó cần so sánh, xem xét kỹ tài khoản và hợp đồng của các DN, báo cáo kế toán và kết quả kiểm toán độc lập. Đối với trường hợp của Coca-Cola Việt Nam, việc xác định có chuyển giá hay không rất khó.

Hội thảo do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 11-12.

Khó so sánh chi phí nguyên liệu

Tại Coca-Cola, chi phí hương liệu chiếm 70% giá thành nhưng đây là sản phẩm mang tính độc quyền của họ nên rất phức tạp để so sánh. PGS-TS Phan Hữu Minh, Trưởng khoa Tài chính quốc tế (Học viện Tài chính), phân tích sự so sánh phức tạp biểu hiện ở chỗ hương liệu chủ yếu được nhập khẩu, giá nhập khẩu có sự liên kết với nhiều thị trường khác nhau. Việc xác định đòi hỏi đặt ra nhiều giả thiết. Chẳng hạn, công ty có nguyên liệu đặc thù mua từ nước ngoài, nếu nghi ngờ giao dịch không công bằng, phải xem sản phẩm tương tự bán cho bên liên kết của Việt Nam. Nếu có sự khác biệt quá lớn thì tiến hành so sánh với một đối tác độc lập mà công ty đó giao dịch với bên ngoài về mã hiệu, cách thức nhập khẩu nguyên liệu với cơ quan thuế. Nếu không áp dụng được biện pháp so sánh, có thể dùng biện pháp giá vốn cộng lãi, phân tích lợi nhuận và đối chiếu ngược lại, quan trọng là dữ liệu tốt.

Trong nhiều năm qua, hệ thống bán sỉ Metro Cash & Carry báo cáo con số lỗ lên đến gần cả ngàn tỉ đồng nhưng vẫn ồ ạt mở chi nhánh. Ảnh: HTV

Và “vướng mắc của Việt Nam là Coca-Cola sản xuất tại hơn 60 quốc gia và họ độc quyền. Do đó, để Việt Nam có được thông tin chính xác là một vấn đề rất nan giải” - ông Minh nhận định.

Theo ông Michael Palmer, chuyên gia về chuyển giá của Úc, quốc gia này chưa từng có vụ kiện nào liên quan đến Coca-Cola. “Lợi nhuận của các công ty đa quốc gia tăng lên nhờ chuyển giá. Họ sẵn sàng đầu tư nhiều tiền cho nhân viên thuế để xây dựng các kế hoạch lách luật. Vấn đề chuyển giá ở Việt Nam ngày càng phức tạp và nó đã từng như vậy ở Úc. Nếu không quản lý tốt sẽ tạo ra một hệ thống không công bằng giữa các DN” - ông nói.

Nguyên nhân một phần do ưu đãi đầu tư tràn lan

Có mặt tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Cải cách Tổng cục Thuế, cho biết Việt Nam đang nhận nhiều nguồn vốn đầu tư có rủi ro cao nên việc chống chuyển giá phải được đẩy mạnh. Cái khó của Việt Nam là không có tư liệu về các DN FDI. Nhiều DN FDI có thể lợi dụng hình thức gia công, xuất nhập nguyên liệu đầu ra đầu vào để lách luật.

Tuy nhiên, cũng theo ông, cơ quan thuế đã trình Bộ Tài chính chương trình kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015. Trong đó, trọng tâm là những DN kê khai lỗ triền miên nhưng vẫn đầu tư, đơn vị thẩm định giá nâng vốn đầu tư bằng cách chuyển giá thông qua tài sản hữu hình, mục đích là chia khấu hao, nguyên liệu... Đối với trường hợp này, cơ quan thuế sẽ tập trung thanh kiểm tra, có cán bộ phân tích đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, làm rõ nếu lỗ thì nguồn tiền nằm ở đâu.

Bên cạnh đó, ông Tiến cho biết các cơ quan quản lý sẽ bổ sung thêm quy chế pháp lý chặt chẽ hơn. Chẳng hạn, hiện Việt Nam chưa có quy định cho trường hợp vốn mỏng, lỗ liên tục mà chuyển vốn ra ngoài. Chính sách thuế thu nhập DN cũng cần được sửa, nhất là những quy định liên quan đến DN FDI. Lâu nay Việt Nam cứ ưu đãi DN đầu tư tràn lan, Luật DN rất thông thoáng nên DN tận dụng để chuyển giao lòng vòng trong thời gian ưu đãi miễn giảm thuế, công ty mẹ hết thời gian miễn giảm thuế thì lại chuyển cho công ty con. “Sắp tới, ngành thuế sẽ tập trung thanh tra không phải chỉ Coca-Cola mà cả các DN FDI ngành đồ uống, nước giải khát khác như Pepsi…” - ông Tiến nói thêm.

Về quản lý quy chế chuyển giá, ông Michael Palmer, chuyên gia về chuyển giá của Úc, cho rằng Việt Nam nên xây dựng nhóm cán bộ, chuyên gia hàng đầu về giá chuyển nhượng tại trung ương và các chi cục thuế. Muốn vậy, cán bộ được lựa chọn phải phù hợp, có kỹ năng, trình độ; không nên quá ôm đồm nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán nếu muốn thực hiện các cuộc kiểm toán một cách nghiêm ngặt, kỹ lưỡng và nên sử dụng các dữ liệu của nước ngoài.

Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh việc nhiều năm qua, hệ thống bán sỉ Metro Cash & Carry báo cáo con số lỗ lên đến gần cả ngàn tỉ đồng. Dù báo cáo lỗ liên tục, Metro Cash & Carry vẫn ồ ạt mở chi nhánh; gần đây nhất siêu thị này khai trương chi nhánh tại phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội) và là trung tâm bán sỉ thứ 19 của Metro tại Việt Nam.

TRÀ PHƯƠNG