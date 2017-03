Sẽ thu dần tiền polymer “xuống sắc”

Ông nói:

- Tiền xuống cấp có hai nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do quá trình lưu thông, biểu hiện là tiền bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoặc hoa văn, chữ, số, nhàu nát, nhòe, bẩn, cũ rách rời hay liền mảnh được can dán lại, rách mất góc... Nguyên nhân chủ quan là do quá trình bảo quản bị ố bẩn, thủng lỗ, rách mất một phần, cháy hoặc biến dạng do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao; giấy in, màu sắc, đặc điểm kỹ thuật bảo an của đồng tiền bị biến đổi do tác động của hóa chất hoặc viết vẽ, tẩy xóa.

Hiện thông qua các NH, kho bạc, NH Nhà nước đang thu hồi bớt những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và khuyến khích người dân có tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đến đổi tại các NH. NH Nhà nước TP.HCM cũng sẽ báo cáo tình hình này lên NH Nhà nước, trong đó kiến nghị cho phép các NH linh hoạt hơn trong việc xử lý số tiền polymer không đủ chuẩn lưu thông. Cụ thể là không thu phí khi đổi, trừ trường hợp tờ tiền bị hư hỏng nặng do cố ý, ví dụ bị đốt hay bị nhúng vào hóa chất...

* Ông có thể nói rõ hơn về tiêu chí đánh giá tiền polymer không đủ tiêu chuẩn lưu thông?

- Các mẫu đồng tiền polymer được phân tích, đánh giá theo ba tiêu chí: mức độ mòn mực in, sự thay đổi về các yếu tố bảo an và định dạng, cấu trúc của tờ bạc. Do tiền polymer bị gấp nhiều lần, mực in sẽ mài mòn dần. Vì vậy, mức độ mòn mực in là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đồng tiền polymer trong lưu thông.

* Vậy người dân có thể đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông ở đâu?

- Khách hàng có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có thể đến các chi nhánh NH Nhà nước, NH thương mại, Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị này phải niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy định đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để làm căn cứ xác định đổi tiền. Với tiền không đủ tiêu chuẩn do quá trình lưu thông thì đổi không giới hạn số lượng, không thu phí, cũng không đòi thủ tục gì cả và được đổi ngay.