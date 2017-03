Sẽ tịch thu toàn bộ lúa giống Trung Quốc khi thu hoạch

Tại buổi làm việc, ông Ánh đã cung cấp hồ sơ chứng thực giống lúa lai F1 Nhị Ưu có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được Bộ NN&PTNT cấp phép sản xuất. Đồng thời ông Ánh và ông Nhu (cán bộ của Công ty Giống cây trồng miền Nam) cũng hoàn toàn nhận trách nhiệm trong việc thuê đất trồng lúa khảo nghiệm mà bỏ qua nhiều thủ tục bắt buộc. Ông Ánh giải thích việc trồng khảo nghiệm giống lúa này là: “Lúa này rất được giá nhưng lại chỉ phù hợp với khí hậu phía Nam nên đã cùng ông Trần Minh Nhu bàn nhau bỏ tiền ra khảo nghiệm với mục đích kinh doanh”. Trong quá trình chuẩn bị, ông Ánh được biết ông Liu Wen Jiang (Trường ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc) là chuyên gia về giống lúa này nên đã mời về tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật. Ông Phạm Văn Dư, phó cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT, cho biết việc trồng khảo nghiệm lúa lai phải tuân theo quy định về công nhận giống cây trồng mới. Tuy nhiên, việc sản xuất thử nghiệm giống lúa lai Trung Quốc tại tỉnh Long An đã không tuân thủ các quy định. Mãi đến khi lúa trổ bông thì địa phương mới hay và vào cuộc. Ông Dư nói việc sản xuất thử nghiệm bất kỳ giống lúa nào đều phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt không thể để sản xuất thử nghiệm tràn lan. Trong vụ trồng lúa lai Trung Quốc tại tỉnh Long An, Cục Trồng trọt đã chỉ đạo tỉnh xử lý theo quy định. Theo đó, sẽ tịch thu toàn bộ lúa khi thu hoạch để xét nghiệm, phân tích làm rõ xem loại lúa này có được Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép sản xuất thử nghiệm hay không, đồng thời xem giống lúa này có gây hại gì đến môi trường hay không. Ngoài ra cũng phải xử lý nghiêm vấn đề đưa người nước ngoài đến địa phương làm việc trong thời gian dài mà không khai báo, xin phép. Ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết ngày 22-2 sở sẽ ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Ánh và ông Nhu về hành vi tự tổ chức trồng khảo nghiệm thực vật mà không xin phép. Còn việc người Trung Quốc đến Long An làm việc mà không khai báo sẽ kiến nghị UBND tỉnh xử lý. Hiện tại, ruộng lúa lai Trung Quốc vẫn đang được những người làm công tiến hành thụ phấn nhân tạo và chăm sóc. Chi phí nhân công được ông Ánh tiếp tục chi trả.

Theo Sơn Lâm - V.Tr (Tuổi Trẻ)