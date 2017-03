Sẽ xử nghiêm các vi phạm trong thương mại điện tử

Theo khảo sát, vấn đề an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử là một trong những trở ngại lớn nhất cho phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam. Thời gian qua, một số vi phạm về dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử bị phát hiện như thu thập, sử dụng bất hợp pháp địa chỉ thư điện tử, ăn cắp, lừa lấy thông tin tài khoản cá nhân.

Theo ông Minh, các chế định về thông tin cá nhân trong hệ thống luật Việt Nam đã có, mức xử phạt cao nhất với hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân là phạt tù đến ba năm, phạt tiền 200 triệu đồng (Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa công bố ngày 19-6). Tuy nhiên, để luật pháp đi vào đời sống, ông Minh cho rằng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điển hình, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng về ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Khảo sát về mức độ an toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho biết hiện nay có tới hơn 60% tổ chức tại Việt Nam chưa có quy chế về an toàn thông tin, 59% không có quy trình thao tác chuẩn để phản ứng lại những cuộc tấn công máy tính. Tổng kết cuộc khảo sát gần đây của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho thấy có tới 17 tiêu chí bảo vệ dữ liệu cá nhân không được các website thương mại điện tử trong khu vực tuân thủ.