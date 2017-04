Sếp nhà băng than thở 'đi đòi nợ cực kỳ đau khổ'

Đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh thành phố cho biết, tính đến 31/3, tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn đạt hơn 1.795 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm 2016. Trong đó tổng dư nợ của các TCTD đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm. Chỉ tính riêng dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt khoảng 1.371 tỷ đồng, tăng 20,62% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 90% trong tổng nguồn vốn. Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 147.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 9,68% trong tổng nguồn vôn. So với cuối năm 2016, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay tại một số TCTD điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, trong quí 1/2017 lãi suất của một số ngân hàng tăng khoảng 0,07-0,2%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất cho vay trung dài hạn điều chỉnh tăng khoảng 0,03%-0,1%/năm so với cuối năm trước.