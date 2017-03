Sex toy làm hải quan… bối rối

“Có khá nhiều khách hàng đến hỏi mua hàng sex toy để phục vụ nhu cầu cá nhân nhưng số lượng hàng có hạn nên chúng tôi chỉ bán cầm chừng. Hiện các loại hàng “xịn” như búp bê tình dục, bộ phận tình dục bằng silicone có gắn mạch điện… rất khan hiếm” - ông Trần Hữu T., chủ một cửa hàng sex toy trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết.

Búp bê, dương vật giả: Hàng “nhạy cảm”

Theo Cục Hải quan TP.HCM, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều lô hàng sex toy được nhập từ nước ngoài về Việt Nam qua đường bưu điện và đường hàng không.

Đầu tháng 9-2011, Chi cục Hải quan Bưu điện TP.HCM (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện một gói bưu kiện chứa các dụng cụ kích dục được gửi từ Đài Loan về Việt Nam. Ngay khi phát hiện lô hàng này, hải quan bưu điện đã yêu cầu tạm giữ lô hàng do chúng không nằm trong danh mục được phép nhập khẩu. Tạm giữ là vậy, tuy nhiên một cán bộ kiểm soát hải quan bưu điện vẫn băn khoăn: Cũng đâu có quy định nào cấm nhập khẩu sex toy. “Nếu áp dụng theo quy định của Bộ VH-TT&DL nghiêm cấm các mặt hàng gây nguy hại đến nhân cách và sức khỏe của trẻ em thì sex toy không bị quy định điều chỉnh bởi sex toy là loại hàng chỉ dành cho người lớn. Trong danh sách các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu do Bộ Y tế phát hành và quản lý cũng không đề cập đến loại hàng hóa nhạy cảm này. Do đó, chúng tôi chỉ tạm thời giữ hàng chứ chưa quyết định gì” - vị cán bộ này cho biết.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cũng phát hiện và thu giữ nhiều lô hàng sex toy gửi kèm theo hành lý cá nhân từ nước ngoài nhập về. Các loại hàng thường xuyên bị phát hiện và bắt giữ có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… Theo hải quan Tân Sơn Nhất, khi phát hiện sex toy trong các gói hành lý, lực lượng hải quan đã yêu cầu lập biên bản thu giữ nhưng gặp phải sự chống đối của hành khách. Các hành khách cho rằng sex toy mang theo là hành lý cá nhân, phục vụ cho nhu cầu của bản thân, lại nữa nó không phải là hàng hóa nhập khẩu để buôn bán nên không thể tịch thu.

Đồi trụy hay không?

Trong danh mục các sản phẩm được phép nhập khẩu của cơ quan hải quan cung cấp thì chỉ có sản phẩm bao cao su loại bình thường (kích cỡ đúng quy định của Bộ Y tế) là có thể thông quan. Tuy nhiên, hiện thị trường xuất hiện nhiều loại bao cao su “biến dạng” cùng nhiều loại dụng cụ tình dục khác vẫn được bày bán công khai. Một chủ doanh nghiệp với chuỗi cửa hàng bán dụng cụ tình dục trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1)… không giấu giếm: do nhiều người có nhu cầu mua nên cửa hàng thường xuyên đặt hàng xách tay từ nước ngoài về. Hầu hết hàng của nơi này có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… tuồn về Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc. “Lượng hàng chủ yếu được mang về theo dạng hành lý cá nhân hoặc nhập lậu theo đường tiểu ngạch nên số lượng hạn chế. Theo tôi, không nên cấm nhập các loại hàng dụng cụ tình dục. Ở một số quốc gia cũng đã cho phép nhập khẩu các mặt hàng này” - chủ cửa hàng Núi Lửa trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TP.HCM) nói.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, cơ quan này đã nhận được nhiều đơn của doanh nghiệp xin nhập khẩu các mặt hàng sex toy. Ông Nguyễn Bá Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bưu điện TP.HCM, nói: “Lâu nay nhiều người vẫn xem sex toy là sản phẩm văn hóa đồi trụy, cổ súy cho lối sống không lành mạnh. Nhưng một số ý kiến lại cho rằng đây là loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu cá nhân, không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên đề nghị cho phép nhập khẩu. Tuy nhiên, quy định chưa rõ thì cơ quan hải quan không thể xử lý các lô hàng loại này. Cần phải có một quy định cụ thể, rõ ràng để người nhập khẩu và cơ quan quản lý có cơ sở áp dụng”.

Cục Hải quan TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Hải quan và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với những lô hàng “nhạy cảm” này. Ngày 5-10, ông Vũ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý (Tổng cục Hải quan), cho biết: Cục đang xem xét văn bản kiến nghị của Cục Hải quan TP.HCM để đưa ra phương án giải quyết hợp lý.

Bộ VH-TT&DL có Phòng Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, là đơn vị được giao nhiệm vụ cấp phép và giám định nội dung văn hóa phẩm xuất nhập khẩu cho các đối tượng theo thẩm quyền; tổ chức giám định nội dung văn hóa phẩm theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Vì thế, để xác định lô hàng trên có thuộc các danh mục cấm, vi phạm thuần phong mỹ tục hay không, đơn vị tạm giữ lô hàng có thể gửi văn bản yêu cầu sang phòng, nếu cần thiết chúng tôi sẽ thành lập hội đồng để giám định. Ông VŨ XUÂN THÀNH, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL V.THỊNH ghi Quan niệm của người Việt về tình dục quá khắt khe nên khó chấp nhận các đồ chơi tình dục như búp bê tình dục, dương vật, âm hộ giả làm bằng silicone… Nhưng với những người thuộc giới tính thứ ba hoặc gặp vấn đề trong chuyện tình cảm thì nó giúp giải tỏa những nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Xã hội có cầu thì ắt sẽ có cung. Nếu cơ quan quản lý cấm nhập khẩu thì hàng sẽ vẫn lọt về theo đường tiểu nghạch, lúc đó sẽ khó giám sát, quản lý hơn. Theo tôi, cứ cho nhập khẩu sau đó đặt ra những quy định cụ thể về việc sử dụng và phân phối mặt hàng này. Chủ cửa hàng Núi Lửa trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức

TẤN TÀI