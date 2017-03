Siết biên độ, OTC lên hương

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã thực hiện giảm biên độ tăng giảm chứng khoán thấp đã cho giá trị giao dịch giảm sút. Cổ phiếu niêm yết trên sàn đã được giới hạn biên độ tăng giảm hẹp lại nhưng trên sàn OTC thì chẳng có một biên độ giao dịch nào. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã rút tiền sang sàn OTC để “lướt sóng”.

Gỡ lại vốn nhờ “lướt sóng” OTC

Theo phân tích của ông Nguyễn Phi Hoàn, phụ trách mảng OTC Công ty Chứng khoán An Phát, thị trường OTC cũng đang bị ảnh hưởng theo diễn biến trên sàn niêm yết, đặc biệt là ảnh hưởng theo diễn biến của sàn TP.HCM.

Trong thời gian qua, khi thị trường niêm yết sụt giảm mạnh nên các cổ phiếu trên sàn OTC cũng đã giảm giá từ 30% đến 40%. Mặc dù biên độ sàn OTC hoàn toàn tự do nhưng nó lại phụ thuộc vào sàn niêm yết. Nếu như trước đây cổ phiếu OTC tăng giảm khoảng từ một cho đến hai giá mỗi ngày thì nay cũng tăng giảm chậm lại, chỉ còn bằng 1/2 so với trước đây. Trong mấy ngày qua chỉ số chứng khoán trên sàn niêm yết tăng giá trở lại cũng kéo theo cổ phiếu OTC ấm dần. Tuần qua khối lượng mua bán cổ phiếu trên sàn OTC đã tăng lên so với trước.

Ông Nguyễn Thế Tùng, Phó Trưởng phòng OTC Công ty Chứng khoán VNS, cho biết do biên độ của OTC không bị giới hạn nên giao dịch đã rất sôi động. Hai sàn niêm yết đã hạ biên độ xuống thấp nên mọi giao dịch mua bán trở nên khó khăn. Phiên nào cũng vậy, lệnh mua của nhà đầu tư dày đặc nhưng lệnh bán trống trơn. Các nhà đầu tư tranh mua cổ phiếu ở trên sàn niêm yết không được nên đã rút tiền đem “lướt sóng” ở sàn OTC có biên độ rộng.

Các nhà đầu tư đang giao dịch mua bán với khối lượng lớn từ 50.000 cổ phiếu trở lên. Cho nên số tiền lời thu về cũng rất lớn. Hai cổ phiếu đang được nhà đầu tư giao dịch sôi động nhất là cổ phiếu VPB của Ngân hàng ngoài quốc doanh và MB của Ngân hàng Quân đội. Nhiều người đã thắng lớn khi mua VPB từ lúc giá 19.000 đồng/cổ phiếu, lúc bán ra với giá lên tới 23.000 đồng/cổ phiếu, lời 4.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong vòng mấy ngày. Tương tự, cổ phiếu MB lúc xuống thấp chỉ còn 26.000 đồng, mấy ngày qua đã nhảy lên 32.000 đồng/cổ phiếu.

“Trên sàn chứng khoán đã xuất hiện lớp người chuyên sống bằng nghề kinh doanh chứng khoán. Cho nên khi giao dịch cổ phiếu trên sàn niêm yết khó khăn, nhà đầu tư chẳng biết làm gì đành quay sang “lướt sóng” OTC. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ cần mua vào ngày trước, ngày sau giá lên đôi chút là bán ra luôn” - ông Tùng cho biết.

Cổ phiếu ngân hàng ấm dần

Theo ông Nguyễn Phi Hoàn, giá cổ phiếu chỉ tăng ở những nhóm ngành có tính thanh khoản cao. Trong đó nhóm cổ phiếu của ngân hàng đang ấm dần lên và đang có sự phân hóa rõ rệt. Hai cổ phiếu của MB và VPB đang tăng nhẹ thì một số cổ phiếu ngân hàng khác vẫn giảm giá. Cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương vẫn giảm nhẹ xuống còn 56.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu Nam Á, An Bình rớt xuống dưới 20.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ở tốp cao hơn như Techcombank, Eximbank, Đông Á cũng tăng nhẹ ở mốc trên 40.000 đồng/cổ phiếu. Sự phân hóa trên cho thấy trình độ của nhà đầu tư đã được nâng lên. Nhà đầu tư bây giờ đã biết so sánh chỉ số P/E, lợi nhuận của các cổ phiếu với nhau để định giá cho phù hợp. Chẳng hạn người ta sẽ so sánh giữa cổ phiếu VCB với ACB, STB trên sàn niêm yết để quyết định mua với giá nào.

Qua phân tích có thể thấy sự tăng giảm của cổ phiếu OTC đều dựa theo độ nóng của ngành. Trước đây trong cơn sốt bất động sản cổ phiếu của những công ty bất động sản, xây dựng luôn có giá cao. Chỉ cách đây ba tháng, cổ phiếu Vinaconex của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng lên tới 170.000 đồng/cổ phiếu thì nay giá thấp nhất hạ xuống dao động ở mức 25.000 đồng đến hơn 30.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự, cổ phiếu Sacomreal lúc cao lên tới 90.000 đồng, nay xuống còn 45.000 đồng/cổ phiếu...

Sẽ điều chỉnh tiếp biên độ nếu thị trường chưa ổn Nhằm tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán, hôm qua Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng cho biết từ ngày 7-4 sẽ nâng biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư tại HOSE từ 1% lên thành 2% và cổ phiếu tại HaSTC từ 2% lên thành 3%. Tiến sĩ Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường, cho biết theo đánh giá của UBCKNN cũng như các tổ chức đầu tư thì ngưỡng hỗ trợ thị trường bằng cách thu hẹp biên độ đã góp phần khắc phục đà suy thoái của thị trường trước đó. Qua sáu phiên thì chúng ta thấy chỉ số gần như tăng kịch trần. Tuy nhiên, tính thanh khoản của thị trường rất kém. Theo diễn biến giao dịch, phần dư mua rất lớn mà dư bán thì gần như là không có. Đặc biệt là trước đây các giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài thường thì lượng mua vào lớn hơn lượng bán ra khoảng 2-3 lần. Tuy nhiên, theo ông Sơn, với biên độ co lại như vậy, lượng bán ra của các nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn là mua vào. Việc tăng thêm 1% biên độ của hai thị trường được xem là nới lỏng ở mức vừa phải. Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời để xem các hiệu ứng của thị trường như thế nào rồi mới có những điều chỉnh tiếp. Nếu thị trường phản ứng tích cực thì không sao nhưng nếu không ổn lắm thì UBCKNN lại phải đưa ra những giải pháp mạnh hơn. Liên quan đến thông tin cho rằng các dòng vốn nước ngoài vào thị trường đang suy giảm, ông Sơn khẳng định không có sự suy giảm hay rút vốn ra khỏi thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. UBCKNN cũng đã phối hợp với các ngân hàng lưu ký để kiểm tra số dư trên tài khoản của các tổ chức đầu tư. Qua kiểm tra, chỉ có một số tổ chức đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư bằng cách bán ra một số cổ phiếu đang nắm giữ để mua lại các cổ phiếu khác hoặc đầu tư vào trái phiếu để hưởng lợi suất kép do lãi suất phát hành ở mức rất cao. Hiện không có dấu hiệu nào thể hiện nhà đầu tư nước ngoài rút vốn. LÊ THANH