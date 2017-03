Siết chặt nhập khẩu ôtô: Khi chính sách bị lợi dụng

Sự thật này khiến chính sách tài khóa đúng đắn lại bị lợi dụng vì những mục đích khác nhau.

Hạn chế nhập siêu là chủ trương lớn của Chính phủ trong bối cảnh suy giảm kinh tế, được thực hiện có hiệu quả trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010. Tăng các khoản thuế đối với dòng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc dưới 16 chỗ ngồi là một trong các nội dung mà Bộ Tài chính, Bộ Công thương cụ thể hóa chủ trương này.

Thực tế, hiện ôtô chở người dưới 16 chỗ vẫn được coi là loại hàng hóa xa xỉ đối với đại đa số người dân nên hầu như sự tăng thuế, giá không ảnh hưởng nhiều, trong khi kim ngạch nhập khẩu thường khá cao do có sự đóng góp đáng kể chủng loại nhập khẩu này. Vì vậy, việc hạn chế nhập khẩu ôtô con được coi là một nhiệm vụ ưu tiên, qua đó góp phần giảm mạnh nhập siêu trong cả năm 2010.

Liệu ôtô nội có tiếp tục tăng giá?

Hạn chế nhập khẩu ôtô con nguyên chiếc cũng nhằm giảm việc sử dụng ôtô cá nhân, từ đó góp phần kiềm chế mật độ ôtô tại các thành phố lớn, giảm ùn tắc giao thông. Trên thực tế, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2010 đã giảm mạnh, lượng xe loại này về thị trường chỉ còn 2.400 chiếc/tháng, giảm trên 50% so với trước.

Việc thực hiện chính sách tài khoá mới về thuế nhập khẩu ôtô dưới 16 chỗ nằm trong phạm vi cho phép theo cam kết WTO. Mức trần theo cam kết này, thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc là 91%, giảm dần còn 70% vào năm 2015 và về 0% vào năm 2018 (đối với tất cả các loại xe). Mức thuế nhập khẩu hiện áp dụng 83% là trong phạm vi cho phép.

Như vậy, chính sách thắt chặt lượng xe ôtô nhập khẩu chở người dưới 16 chỗ là cần thiết trong bối cảnh chống nhập siêu và cũng phù hợp cam kết WTO.

Chính sách tài khoá nói trên đặt ra bối cảnh thuận lợi cho dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong điều kiện khan hiếm xe ôtô nhập khẩu và giá loại xe này cao, theo lẽ thường, đây là cơ hội để các nhà sản xuất ôtô trong nước có cơ hội tăng cường thị phần, khẳng định uy tín bằng cách nâng cao chất lượng, mẫu mã và hạ giá thành. Một khảo sát gần đây cho thấy, tiềm năng sử dụng ôtô con dưới 16 chỗ ngồi ở nước ta là rất lớn, hiện chỉ tỷ lệ rất nhỏ số người có điều kiện sở hữu, lý do chính vẫn là giá xe quá đắt, quá xa tầm với của đa số người dân.

Thế nhưng, sự thực khiến người tiêu dùng và chính cơ quan quản lý lúng túng. Đã không có việc giảm giá thành, cải thiện chất lượng. Thay vào đó, các nhà sản xuất ôtô nội dường như coi đây là thời cơ để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với mức giá ngất ngưởng.

Kể từ đầu năm 2010, dòng xe nội địa tăng giá liên tục, có loại đã leo cao 20% so cuối năm ngoái và còn tiếp tục khốc liệt hơn. Hiện đã có dấu hiệu các nhà kinh doanh đón đầu chốt giá hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo để tạo cơn sóng giá ôtô mới. Trong khi đó, lâu nay giá xe ôtô tại Việt Nam là một trong những nước đắt nhất thế giới. Một khảo sát cho thấy, giá xe tại Việt Nam cao gấp hơn hai lần so với các nước phát triển và khoảng 1,5 lần so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi thu nhập bình quân đầu người ở ta chỉ vừa chạm vạch trung bình thấp.

Một kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính công bố năm 2009 cho thấy, nguyên nhân khiến giá bán ôtô tại nước ta cao do tỷ lệ nội địa hóa thấp, chịu thuế cao, đẩy chính sách nội địa hóa ôtô của Việt Nam nguy cơ phá sản. Kết luận này đưa ra sau khi thanh tra 6 công ty gồm Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Công ty ôtô Việt Nam Daewoo, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki, Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty TNHH Liên doanh sản xuất ôtô Ngôi Sao. Tại thời điểm công bố, giá bất kỳ loại xe lắp ráp trong nước nào cũng cao hơn hẳn xe ôtô cùng loại bán ở nước ngoài (ví dụ giá một chiếc Toyota Camry 3.5 sản xuất trong nước có giá 38.510 USD trong khi giá thế giới chỉ 24.215 - 28.695 USD).

Nhà nước thực hiện chính sách bảo hộ nhằm thúc đẩy công nghiệp ôtô trong nước phát triển, chính sách này áp dụng trên 10 năm nay. Đây là chính sách đúng đắn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có được lợi thế song rốt cuộc, chiến lược lắp ráp, sản xuất xe ôtô trong nước quá yếu so với kỳ vọng. Tỷ lệ nội địa hóa nơi khá nhất cũng chỉ có 10%, có nghĩa, 90% linh kiện ôtô là mang từ nước ngoài về, các doanh nghiệp sản xuất ôtô trong nước chỉ việc lắp ráp cho thành xe… nội.

Thực trạng đã rõ, nguyên nhân cũng không lạ gì, thời cơ, thuận lợi vẫn nguyên (nếu không muốn nói hơn hẳn trước khi đối thủ xe ngoại nhập đã bị hẹp cửa). Vậy lý do gì ôtô được coi là nội địa vẫn chực tăng giá và chậm chạp đổi mới? Lợi dụng chính sách của Nhà nước để nâng giá bán, tạo thế độc quyền, đó là con bài lợi nhuận. Không khó lý giải khi Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vài tháng lại gửi đơn kêu khó?

Ngưỡng năm 2018 không còn xa (thời điểm thuế nhập khẩu buộc về 0% như cam kết WTO), với đà này, cuộc viễn chinh của xe nội sẽ tới đâu? Chúng ta cũng cần thay đổi quan niệm khi cứ cho rằng, ôtô là mặt hàng xa xỉ. 10 năm trước, nó là xa xỉ, bây giờ khái niệm ấy vẫn đúng. Nhưng 5 năm, 10 năm nữa, ôtô riêng cũng như xe máy cách đây một, hai thập kỷ. Đời sống nâng cao, nhu cầu sở hữu xe ôtô riêng là tất yếu, kể cả vùng nông thôn. Muốn hay không, chính sách tài khóa bằng đánh thuế cũng chỉ hữu hạn. Vậy tầm nhìn dài hạn của xe nội sẽ do ai vạch khi hơn một thập kỷ đã qua không phải ngắn?

"Người Việt dùng hàng Việt", chủ trương đúng đắn ấy đang được người dân hưởng ứng, nhất là với hàng tiêu dùng, gia dụng. Còn những sản phẩm công nghiệp như ôtô nội, người tiêu dùng có còn cười được không?

Theo Đ.Trường (CAND)