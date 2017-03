Siết chặt tên miền ngoại

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện số lượng tên miền quốc tế (các tên miền có đuôi .com, .net, .org, .edu, .info…) do các doanh nghiệp đại lý báo cáo mới chỉ đạt xấp xỉ 50% tổng số tên miền quốc tế hiện đang được sử dụng tại Việt Nam. Trong khi đó, số lượng các doanh nghiệp đăng ký là đại lý tên miền quốc tế tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể, có hơn 83 doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động.

Siết chặt đại lý cung cấp

Trước nguy hại về quản lý tên miền nước ngoài, nhiều nghị định về quản lý việc sử dụng tên miền quốc tế được ban hành. Đặc biệt gần đây nhất là Nghị định số 28/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Trong đó có quy định về các hình thức xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo cáo, bắt đầu trở thành cơ sở để quản lý tên miền nước ngoài thông qua việc siết chặt các đại lý cung cấp tên miền.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ có nhiều đợt thanh tra trên toàn quốc về tên miền nước ngoài. Cuối tháng 3, đoàn thanh tra liên ngành về hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và sở, ban ngành địa phương đã tiến hành thanh tra tại 10 doanh nghiệp có hoạt động cho đăng ký tên miền quốc tế tại Hà Nội. Toàn bộ 10 đại lý đăng ký tên miền bị thanh tra đều có sai phạm như không đăng ký thông tin với bộ chủ quản, đăng ký thông tin không chính xác và chịu các mức phạt từ nhắc nhở đến phạt tiền 25 triệu đồng. Hàng loạt tên miền như botaychamcom.tv, timkiemsieumau.com, nguoimauteen.com, fptblog.com, giupviec365.com, 123cuoi.com... đều sống chui.

Việc đăng ký, thông báo sử dụng tên miền quốc tế sẽ được siết chặt trong năm nay. Ảnh minh họa: HTD

Bị phạt nặng nhất trong đợt kiểm tra đầu tiên là Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Sao. Doanh nghiệp này hiện đang quản lý 38 tên miền quốc tế. Tất cả đều đã đăng ký thông tin nhưng thông tin về chủ thể sử dụng 38 tên miền này lại không trùng với thông tin do công ty này báo cáo.

Chống tranh chấp tên miền

Theo ông Trần Minh Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), qua các đợt kiểm tra, có rất ít nhà đăng ký tên miền thực hiện nghiêm túc việc quản lý và báo cáo định kỳ danh sách tên miền quốc tế họ đang quản lý. Thậm chí có một số doanh nghiệp hoạt động chui, không đăng ký hoặc mạo danh đứng tên đăng ký tên miền của khách hàng làm mất quyền sử dụng tên miền của khách hàng.

Cũng theo ông Tân, hiện có khá nhiều hình thức vi phạm. Một là khách hàng sử dụng tên miền không thông báo với VNNIC. Với loại vi phạm này nếu không chịu thông báo, khi bị phát hiện sẽ bị phạt tiền. Trường hợp thứ hai là các đại lý cho đăng ký tên miền quốc tế đã báo cáo không đầy đủ về danh sách các tên miền mà họ quản lý, một số báo cáo thông tin về người sử dụng tên miền không chính xác.

Ông Võ Đỗ Thắng, Trưởng ban Công nghệ thông tin câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, cho biết thời gian qua diễn ra khá nhiều sự kiện tranh chấp tên miền quốc tế, nguyên nhân là do việc quản lý còn lỏng lẻo. Về phía doanh nghiệp có thể thấy ngoài chuyện làm đúng luật, việc đăng ký và thông báo sẽ giảm thiểu những tranh chấp giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có thương hiệu có thể bảo vệ tên miền của mình.

Việc đăng ký, thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam sẽ được siết chặt trong năm 2010. Dự kiến sau Hà Nội, TP.HCM sẽ là địa phương kế tiếp được tiến hành thanh tra. Theo đại diện VNNIC, việc xử phạt sẽ áp dụng theo Nghị định số 28/2009/NĐ-CP, mức xử phạt là 2-5 triệu đồng đối với các hành vi sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo với bộ chủ quản. Đại lý không đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ bị phạt nặng 20-30 triệu đồng.

Phải thông báo khi dùng tên miền “ngoại” Theo quy định, doanh nghiệp, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc tế phải thông báo trên môi trường mạng theo địa chỉ thongbaotenmien.vn. Bao gồm những thông tin như: tên tổ chức ghi trong quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép mở văn phòng đại diện, tên cá nhân, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân, các tên miền đã đăng ký... Khi thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

BÁ HUY