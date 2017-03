Siết đầu tư công, chuyển vốn sang dân doanh

Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Giá thành sẽ thấp hơn thị trường 10%-15% Các dự án trọng điểm về dầu khí của nhà nước chúng tôi vẫn phải đảm bảo triệt để. Về tham gia bình ổn giá, hiện Đạm Phú Mỹ chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của thị trường. Tập đoàn sẽ tập trung vừa nhập khẩu vừa sản xuất để đảm bảo Đạm Phú Mỹ và các sản phẩm nhập về bán thấp hơn so với giá thị trường 10%-15%. Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TVN): 96% dự án đầu tư hiệu quả Chúng tôi đã có những giải pháp chủ động để kiểm soát giá cả và giảm chi phí: đầu tư thay đổi và bổ sung những biến tần khởi động mềm, giúp giảm 10% lượng điện cho các mỏ, sử dụng phụ gia theo công nghệ nano cho dầu diezen nhằm cắt giảm khoảng 10 tấn lượng xăng dầu. Đặc biệt, TVN đã đẩy mạnh khoán chi phí cho các mỏ, các công ty than dù đã cổ phần hóa. Danh mục đầu tư sẽ được rà soát, tuy nhiên 96% dự án đầu tư là chủ yếu từ than là chuyên ngành của TVN, từ than ra điện, từ than ra hóa chất và đầu tư khai thác khoáng sản, luyện kim. Tất cả những dự án này đều đang rất hiệu quả. LÊ THANH ghi