Siết lại hoạt động các sàn vàng

Cả nước hiện có khoảng 20 sàn vàng được tổ chức theo bốn dạng: - Do ngân hàng thương mại thành lập và nhà đầu tư mở tài khoản tại ngân hàng như Trung tâm Giao dịch Vàng Á Châu, Phương Nam, Sacombank, Việt Á... - Do các tổ chức, cá nhân hình thành và nhà đầu tư tham gia đóng tiền vào một tài khoản đứng tên công ty thành lập sàn, như Trung tâm Giao dịch vàng Phố Wall, Châu Á, 24 K... - Do các tổ chức cùng với ngân hàng tham gia góp vốn thành lập qua hình thức công ty và nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, như Trung tâm Giao dịch Vàng Việt Nam... - Do các công ty tổ chức, nhà đầu tư kinh doanh trực tiếp vàng bằng USD ra nước ngoài, như Kim Thiệu, Kim Minh Đạt...