Siêu thị đông nghẹt khách đi sắm tết

Sức mua tăng 2-3 lần

Siêu thị Co.opmart trên đường Cống Quỳnh (Q.1) và Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM) sáng 6.2 (tức 26 tháng chạp) rất đông khách hàng đến mua sắm tết. Dù mới buổi sáng nhưng khách phải xếp hàng dài ở khu vực tính tiền. Trung bình khách phải đợi từ 10-15 phút mới đến lượt được thanh toán.

Khách đổ về siêu thị mua hàng - Ảnh: Trung Hiếu

Tại hai siêu thị này, các kệ hàng thực phẩm, rau quả, trái cây… vẫn tập trung nhiều khách hàng nhất. Các mặt hàng thực phẩm dịp tết khá phong phú so với ngày thường. Hàng vừa vơi, ngay lập tức, nhân viên của siêu thị đã nhanh chóng tiếp ứng ngay.

Bà Bùi Hạnh Thu, Phó tổng giám đốc Co.opmart cho hay sức mua của siêu thị tăng 20% so với tết năm ngoái và tăng gấp 2 lần so với ngày bình thường. Trong hai ngày cận tết, dự kiến sức mua tại hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ tăng gấp 3-4 lần ngày thường.

Theo bà Thu, dù sức mua tăng nhưng không có mặt hàng nào tăng giá. Thậm chí, từ ngày 6.2, Co.opmart còn giảm giá 20-49% một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, trứng, rau củ quả, trái cây, dầu ăn, đường…

“Siêu thị phối hợp với doanh nghiệp giảm giá để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng”, bà Thu nói.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Maximark Cộng Hòa cho biết lượng khách tại hệ thống siêu thị Maximark cũng đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Thời điểm này, hàng hóa trong siêu thị Maximark khá phong phú và không tăng giá. Thậm chí, trong hai ngày 28, 29 tết, siêu thị sẽ giảm giá hai mặt hàng trứng và thịt nhằm bình ổn thị trường.

Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Vissan cho hay sức mua dù có tăng trễ so với tết năm ngoái nhưng hiện doanh số bán hàng của các cửa hàng Vissan đã tăng hơn 30% so với ngày thường. Mức tăng này cũng ngang bằng so với dịp tết năm trước.

Trong hai ngày 28, 29 tết, Vissan sẽ giảm giá 10% đối với thịt heo. Ngoài ra, hệ thống cửa hàng của Vissan sẽ kéo dài thời gian đóng cửa từ 12 giờ trưa sang 17-18 giờ (tối) 29 tết. Sáng mùng 2 tết, các cửa hàng Vissan lại mở cửa phục vụ khách.

Bà Thu cho hay toàn hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ bán đến 12 giờ trưa ngày 29 tết. Tuy nhiên, các cửa hàng thực phẩm Co.op Food chuyên bán thực phẩm và bốn siêu thị ở trung tâm TP.HCM sẽ bán đến chiều tối 29 tết.

Giá hoa tươi tăng chóng mặt

Hiện nay, giá các mặt hàng ở chợ đã tăng lên khá nhiều. Chị Mai Châm, nhà ở Bình Thạnh, cho biết một số mặt hàng rau, củ ở chợ Bà Chiểu tăng lên gần như gấp đôi. Như cà rốt, khổ qua giá bây giờ đã 20.000 đồng/kg (so với ngày thường chỉ khoảng 10.000 đồng/kg).

Trong khi đó, ở chợ Tân Hưng (Q.Tân Bình), giá rau củ mềm hơn khi tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg. Cụ thể như đậu ve tăng thêm 2.000 đồng/kg, cà chua và dưa leo tăng 5.000 đồng/kg. Các loại rau sống vẫn giữ nguyên giá.

Đường, mắm, muối, dầu ăn, bún tươi… giá vẫn không đổi. Tuy nhiên, theo anh Ngô Long, một người bán hàng, cho biết giá trứng tăng rất nhanh, cụ thể là trứng gà nay đã có giá 30.000 đồng/vỉ, trứng vịt 35.000 đồng/vỉ, tăng khoảng 5.000-10.000 đồng so với ngày thường.

Trong khi các loại trái cây vẫn giữ nguyên giá thì dưa hấu, bưởi, dừa, thanh long đều tăng từ 3.000-10.000 đồng/kg tùy chợ. Đặc biệt, bưởi có giá khoảng 35.000-40.000 đồng/kg, so với giá ngày thường chỉ khoảng 30.000 đồng/kg.

Trong các mặt hàng, giá hoa tăng nhanh và chóng mặt nhất. Chị Kim Ngân, một người lấy mối hoa ở Chợ hoa Đầm Sen cho biết giá hoa lấy vốn đã tăng gấp 2 lần so với thường ngày. Những người mua lẻ tại đây sẽ phải trả gấp 3 lần ngày thường mới có được một bó hoa.

Hiện nay, ở các chợ bình dân chỉ bán các loại hoa cúc, tùng anh, cát tường… Riêng hoa ly ly, phong lan, chỉ ở những chợ chuyên bán hoa mới có.

Hoa cúc chén, kim cương ngày thường 12.000-18.000 đồng/bó thì nay lên đến 30.000-40.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá bỏ vốn đã hơn 20.000 đồng/bó. Hoa tùng anh ngày thường 5.000-7.000 đồng/bó nay lên 12.000-15.000 đồng/bó. Cát tường ngày thường khoảng 15.000 đồng/bó thì nay lên hơn 25.000 đồng/bó.

Các loại hoa phong lan, ly ly Đà Lạt thường ngày 8.000-12.000 đồng/cành nay lên giá với mức hơn 20.000 đồng/cành.

Giá bia tăng từng ngày Những ngày cận tết, giá bia liên tục tăng. Chỉ trong vài ngày, bia Heineken tăng thêm 40.000-50.000 đồng/thùng, bia 333 tăng 20.000 đồng/thùng. Thậm chí, tại một số siêu thị, đại lý luôn ở trong tình trạng hết hàng. Hiện các siêu thị, giá bia Heineken là 385.000 đồng/thùng, Tiger 282.000 đồng/thùng, bia 333 giá 205.000 đồng/thùng… Còn ở bên ngoài, giá từng loại bia tương tự cao hơn 10.000-20.000 đồng tùy loại..

Theo Đình Quân - Minh Quyên (TNO)